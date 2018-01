Stockviks Persson på pallen i Scandic Cup – så gick det för alla åkare från Medelpad

Det har tävlats i dagarna tre i Östersund och flera klubbar från distriktet hade skidåkare representerade.

Den enda pallplatsen gick till Stockviks SF:s Alicia Persson som blev trea i sprinten på söndagen i klassen D18-19.

Här nedan är reslutaten från övriga medelpadingar.

Scandic Cup, Östersund

Fredag:

D17-20, masstart, 10 kilometer fristil: 1) Moa Lundgren, IFK Umeå, 26.58,1, 4) Alicia Persson, Stockviks SF, 28.28,4, 23) Vendela Blom, Stockviks SF, 20.47,2, 47) Fanny Johansson, Stockviks SF, 33.14,2, 64) Jenny Edin, Matfors SK, 37.13,7.

H17–20, masstart, 20 kilometer fristil: 1) Jacob Nystedt, Hudiksvalls IF, 50.46,0, 32) Tobias Lindman, Stockviks SF, 55.33,0, 44) Joel Jänes, Stockviks SF, 57.07,1, 49) Albin Sjölén, Stockviks SF, 57.40,8, 50) Jacob Stark, Stockviks SF, 57.42,8, 62) Petter Dahl, IF Strategen, 59.51,0, 65) Arvid Vänn, Stockviks SF, 1.00,29,9, 84) Love Kreij, IF Strategen, 1.06,34,0, 86) Richard Engholm, Johannisbergs AIK, 1.06,58,1.

Lördag:

D17-18, individuell start, 5 kilometer klassiskt: 1) Hanna Abrahamsson, Eksjö SOK, 13.50,5, 52) Jenny Edin, Matfors SK, 16.20,6.

D18-19, individuell start, 5 kilometer klassiskt: 1) Moa Lundgren, IFK Umeå, 13.05,1, 12) Vendela Blom, Stockviks SF, 14.36,7, 13) Alicia Persson, Stockviks SF, 14.42,9, 16) Sandra Wiig, Stockviks SF, 14.53,2, 29) Fanny Johansson, Stockviks SF, 15.30,3.

H17-18, individuell start, 10 kilometer klassiskt: 1) Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå, 24.36,4, 20) Filip Borgström, IF Strategen, 26.53,5, 27) Albin Sjölén, Stockviks SF, 27.13,8, 31) Petter Dahl, IF Strategen, 27.15,8, 36) George Ersson, IF Strategen, 27.30,8, 41) Viktor Wiig, IF Strategen, 27.44,9, 44) Joel Jänes, Stockviks SF, 27.51,9, 70) Love Kreij, IF Strategen, 29.06,1, 97) Isidor MElander Wiksten, Matfors SK, 31.42,3.

H18-19, individuell start, 10 kilometer: 1) Leo Johansson, Skillingaryds FK, 24.04,0, 21) Tobias Lindman, Stockviks SF, 26.29,1, 36) Arvid Vänn, Stockviks SF, 27.47,1, 37) Jakob Stark, Stockviks SF, 27.48,4, 56) Richard Engholm, Johannisbergs AIK, 30.30,6.

Söndag:

D17–18, sprint: 1) Moa Hansson, Landsbro IF SK, 46) Jenny Edin, Matfors SK,

D18-19, sprint: 1) Moa Lundgren, IFK Umeå, 3) Alicia Persson, Stockviks SF, 21) Vendela Blom, Stockviks SF, 32) Fanny Johansson, Stockviks SF.

H17-18, sprint: 1) Pål Jonsson, Strömnäs GIF, 9) Petter Dahl, IF Strategen, 10) George Ersson, IF Strategen, 27) Viktor Wiig, IF Strategen, 38) Albin Sjölén, Stockviks SF, 61) Filip Borgström, IF Strategen, 63) Joel Jänes, Stockviks SF, 66) Isidor Melander Wiksten, Matfors SK, 90) Love Kreij, IF Strategen.

H19-20, sprint: 1) Axel Aflodal, Sundbybergs IK, 17) Tobias Lindman, Stockviks SF, 31) Jakob Stark, Stockviks SF, 38) Arvid Vänn, Stockviks SF, 45) MAttias Engelfeldt Vedin, Stockviks SF, 60) Richard Engholm, Johannisbergs AIK,