Sundsvall Ski Weekend avslutades med Södra berget runt – här är resultaten

Resultat Södra berget runt:

Damer Motion - 40km

1) Terese Therell, IFK Umeå, 2:10:15.9, 2) Elin Vedin, Sundsvalls OK, 2:19:40.8, 3) Jenny Kling, Selånger SOK, 2:42:22.8, 4) Hedwig Haas, Nybro Skidklubb, 2:44:15.7, 5) Susanna Sidén, Sundsvall, 2:47:09.6, 6) Hanna Borgström, IF Strategen, 2:54:36.1, 7) Ulrika Burvall, Sundsvall, 3:11:48.4, 8) Klara Amdahl, Stockholm, 3:32:52.0, 9) Stina Andersson, Sundsvall, 4:09:26.1,

Herrar Motion - 40km

1) Markus Ottosson, Skellefteå SK, 1:46:12.9, 2) Thommy Larsson, Team ROG, 1:59:21.2, 3) Rolf Kempe, Bergeforsens SK, 1:59:39.1, 4) Tobias Lindman, Stockviks SF, 2:02:31.5, 5) Daniel Ajax, SWE, 2:06:41.2, 6) Emil Meijer, IFK Mora SK, 2:07:32.3, 7) Kristoffer Ståhl, Alnö Race Team Föreningen, 2:07:38.7, 8) Johan Nyman, Sundsvall, 2:09:33.8, 9) Martin Fryklund, SWE, 2:09:50.1, 10) Mikael Edlund, Alnö Race Team Föreningen, 2:13:55.3, 11) André Ekedahl, AXA SC, 2:14:07.1, 12) Martin Melander, Alnö Race Team Föreningen, 2:14:09.5, 13) Jan Fridlund, Alnö Race Team, 2:16:36.0, 14) Niclas Bergfors, Ljustorps IF, 2:19:41.3, 15) Christer Fyhr, Gävle SK, 2:22:14.1, 16) Tobias Spångberg, Högsjö GF, 2:23:47.7, 17) Erik Sundvall, AXA SC, 2:25:34.4, 18) Markus Frödin, SWE, 2:26:02.2, 19) Tony Svensson, Stöde IF, 2:28:14.8, 20) Jimmie Ström, Göteborgs Polismäns IF, 2:28:25.2, 21) Pontus Axelsson, SWE, 2:28:46.9, 22) Michael Westin, Bondsjöhöjdens IK, 2:31:23.5, 23) Ulrik Frödin, Njurunda SK, 2:31:54.5, 24) Ulf Uddbäck, Gävle, 2:32:16.5, 25) Johannes Petterson, Peab IF, 2:36:46.8, 26) Stefan Andersson, Sundsvall, 2:38:35.6, 27) Joakim Jönsson, Timrå, 2:39:06.9, 28) Magnus Andersson, Hudiksvalls IF, 2:39:28.7, 29) Johan Eurenius, Lucksta IF, 2:39:41.4, 30) Henrik Eng, Tullinge SK, 2:40:10.5, 31) Magnus Lennhagen, Stockholm, 2:40:23.6, 32) Harry Kohtala, Klubblös, 2:41:32.3, 33) Peter Vikström, Umeå, 2:44:16.2, 34) Kristofer Block, Sollefteå, 2:45:45.5, 35) Johan Malgerud, Stockholm, 2:45:57.7, 36) Lars Kongsholm, Sundsvalls SLK, 2:46:10.6, 37) Fredrik Söderholm, Njurunda SK, 2:46:14.1, 38) Per Stenvall, Timrå, 2:46:22.3, 39) Gert Magnusson, Partille, 2:48:09.6, 40) Mikael Bergsten, Hudiksvall, 2:49:56.0, 41) Marcus Arnesen, Sundsvall, 2:51:33.1, 42) Anders Axling, Sundsvalls OK, 2:52:26.0, 43) Thomas Edström, Sundsvall, 2:53:34.1, 44) Per Nordanlind, Sundsvalls OK, 2:55:49.1, 45) Anders Dahlin, Sundsvall, 2:58:45.6, 46) Mika Loftbacken, Sundsvall, 3:03:07.7, 47) Fredrik Pontén, SWE, 3:05:29.7, 48) Mathias Sahlander, Sundsvall, 3:05:43.2, 49) Johan Kulo, AXA SC, 3:06:52.5, 50) Lukas Jaktlund, Sundsvall, 3:15:45.7, 51) Jonas Rydlund, Sundsvall, 3:17:26.5, 52) Joakim Jansson, Alnö SK, 3:19:28.8, 53) Daniel Petrovic, Sundsvall, 3:23:09.0, 54) Robert Westerholm, Ånge, 3:28:27.0, 55) Janne Kram, Nordanstig, 3:35:16.4, 56) Johan Svensson, AXA SC, 3:47:34.6, 57) Marcus Limér, Sollentuna, 3:55:28.7, 58) Roger Andersson, Sundsvall, 4:09:25.9,

Damer Motion - 20km

1) Frida Vikström, Stockviks SF, 58:47.7, 2) Charlotte Vikström, Sundsvalls OK, 59:54.0, 3) Madeleine Söderlund, Sundsvall, 1:01:41.6, 4) Sophie Dahl, Tynderö IK, 1:03:16.4, 5) Sara Lundgren, Hudiksvalls IF, 1:06:02.9, 6) Irené Larsson, Matfors SK, 1:07:54.4, 7) Susanne Selin, Sundsvall, 1:07:55.5, 8) Cristin Bergfors, Tynderö IK, 1:08:29.4, 9) Åsa Jerfsten, Sundsvall, 1:10:59.4, 10) Lena Andersson, Sundsvalls OK, 1:11:41.1, 11) Sara Holmgren, Nacka, 1:16:48.2, 12) Eija Carlén, Tynderö IK, 1:17:45.4, 13) Tina Östlund Hall, Sundsvall, 1:22:46.3, 14) Kadri Kalvo, Sundsvalls OK, 1:23:09.2, 15) Åsa Lindbäck, Stockholm, 1:25:56.9, 16) Åsa Broman, Stockholm, 1:32:46.5, 17) Eva Jaktlund, SWE, 1:34:36.8, 18) Karolina Bergseije, Timrå, 1:36:15.9, 19) Kristina Jönsson, Sundsvall, 1:36:52.4, 20) Marika Lindblom, Sundsvall, 1:36:56.0, 21) Elizabeth Swan, Axa, 1:41:30.8, 22) Malin Lindroos, Klubblös, 1:44:35.2, 23) Anna Widman, Sundsvall, 1:46:44.5,

Herrar Motion - 20km

1) Oscar Lindell, Stockviks SF, 42:30.7, 2) Fredrik Arnberg, Stockviks SF, 42:32.9, 3) Petter Dahl, Alnö SK, 42:49.6, 4) Mikael Henriksson, Tynderö IK, 44:00.8, 5) Adam Westman, Hudiksvalls IF, 44:51.4, 6) Albin Sjölén, Stockviks SF, 47:37.1, 7) Martin Birgersson, , 48:05.9, 8) Göran Bäckman, Klubblös, 49:05.7, 9) Arvid Vänn, Stockviks SF, 49:29.5, 10) Ulrik Norberg, Telia IF, 55:03.1, 11) Rickard Säfström, Telia IF, 56:45.2, 12) Joel Helker-Nygren, Sundsvall, 57:33.5, 13) Benny Nordlander, Tynderö IK, 58:10.9, 14) Anders Eriksson, Sundsvall, 59:05.2, 15) Torbjörn Cajonberg, Team C, 1:00:21.7, 16) Måns Olsson, Östersund, 1:02:44.5, 17) Joakim Hellgren, Svala IF, 1:06:09.9, 18) Petter Erlandsson, IF Strategen, 1:07:31.4, 19) Anders Erlandsson, Sundsvalls OK, 1:07:32.4, 20) Stefan Lundström, Vigge, 1:10:12.9, 21) Lars Österholm, Sundsvall, 1:13:20.2, 22) Magnus Jaktlund, SWE, 1:14:06.1, 23) Henrik Von Reis, Sundsvall, 1:15:33.7, 24) Christer Jakobsson, Sundsvall, 1:15:46.0, 25) Björn Lindahl, Sundsvall, 1:22:08.8, 26) Tomas Sjölund, Sundsvall, 1:23:46.3, 27) Joakim Söderberg, Sundsvall, 1:24:33.2, 28) Bengt Aldén, Sundsvall, 1:28:20.1, 29) Urban Lyxell, Sundsvall, 1:29:22.4, 30) Ingvar Borg, MVSK, 1:39:00.8, 31) Gunnar Jähkel, Sundsvalls Segelsällskap, 1:42:37.9

För Plus-kunder: Nytt upplägg på Sundsvall Ski Weekend –utmanar traditionella långdistanslopp

Damer Motion - 7km

1) Linnea Jaktlund, Sundsvall, 49:21.3, 2) Maria Åslin, Sundsvall, 50:43.1, 3) Anneli Scheu, Klubblös, 53:30.8, 4) Mia Jakobsson, Sundsvall, 54:42.6, 5) Ewa Axberg, Timrå, 55:46.8, 6) Lena Karlstedt, Klubblöse, 55:53.4,

Herrar Motion - 7km

1) Ulf Nilsen, Timrå, 38:01.8, 2) Daniel Olsson, Sundsvall, 41:28.0, 3) Per Åslin, Sundsvall, 42:48.5, 4) Peter Axelsson, Sundsvall, 43:16.2, 5) John Almroth, Sundsvall, 44:25.4, 6) Adrian Carlsson, Sundsvalls OK, 58:13.0,

Ungdom - Herr 20km

1) Hugo Bäckman, Klubblöse, 30:05.6,

Ungdom - Dam 7km

1) Maja Andersson, Bergeforsens SK, 28:39.2, 2) Emelie Eriksson, Stockviks SF, 32:21.3, 3) Ebba Bengtsson, Tynderö IK, 34:03.5

Ungdom - Herr 7km

1) Hugo Nordlander, Stockviks SF, 26:38.0, 2) Simon Nordlander, Stockviks SF, 27:23.6, 3) Elias Bengtsson, Tynderö IK, 29:59.4, 4) Mikael Riippa, Riipas Kakel, 39:52.7, 5) Melvin Klingered, Sundsvall, 54:33.3