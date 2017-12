Katarina Vikström: Flingan tassade vidare men hennes spår består

Om hundar kommer till himlen så är det där hon är. Hon tittar ner på oss med sina stora ögon och tänker att vi borde ta det lite lugnare. Pynt och påkostade paket väckte inte hennes längtan. Det var stampet på bron som ingav förväntan.

Naturen bytte kostym, helt enligt planen. Femtio varianter av grått ersattes av lika många nyanser av vitt och blått. Under förmiddagen tumlade jag och min fyrbenta vän runt i snön. Äldsta dottern hade kameran i beredskap och leken dokumenterades. Då hade vi ingen aning om att vi några dagar senare skulle sitta framför de där fotografierna och undra hur livet kunde rinna ur någon som var så levande, till och med på bild.

Allt gick så förtvivlat fort. Hon var visserligen märkt av ålder, men när hon yrde runt i snön kunde ingen ana att hon bara några dagar senare skulle somna in för gott. Efter veterinärens konstaterande behövde vi ta ställning. Sådant kräver ett mod och en beslutsamhet som man egentligen inte har, men som måste plockas fram när den fyrfotade bara har smärta och lidande att vänta. Dessutom litade hon på oss från den dagen hon tassade in i våra liv. Många av er vet hur ett sådant här avsked känns. Det är som om man har blivit överkörd av en ångvält, inte kroppsligt, men mentalt. Samtidigt kanske en del av er tänker att: det var ju bara en hund. I så fall finns det något som har med djurs besjälade blickar att göra, som ni inte vet. Flingan var för övrigt ett under av lojalitet.

Att hon kom till oss var mammas förtjänst. Pappas demenssjukdom hade blivit allt mer påtaglig och hästarna skulle lämna gården. Valpens uppgift var att lindra smärtan. Det lyckades hon med. De gick sina turer längs travbanan som långsamt växte igen när ingen längre körde på den. De delade på kanelbullarna och vilade tillsammans på kökssoffan.

De första vilda, valpiga åren tillbringade hon i min barndomsby. Det krävdes varken koppel eller kommandon. Hon kom när någon ropade och rymde aldrig. Sedan gick flyttlasset. Byrackan skulle bli en stadshund. Gården mellan landsvägen och lägdorna byttes ut mot en lägenhet. Även den utmaningen tog hon med en svansviftning. Vi hade våra strövområden och hon lärde sig snabbt att stanna och invänta andra trafikanter vid vägkorsningarna. På pappas boende har hon välkomnats av både pensionärer och personal, och tack vara yngstens fotbollsintresse har hon besökt merparten av regionens fotbollsplaner.

Under Flingans liv har familjen utökats med ett tiotal barn som inte minns, eller ens fanns, tiden innan hon nosade sig fram till dem, och hon blev lika ylande glad varje gång någon av dem klev in i mammas hall.

Veterinären hjälpte oss genom en svår stund den där eftermiddagen. Snart ska vi hämta urnan. Då ska vi också hitta en plats där vi kan minnas den vackra, vänliga blandrastiken. Hon som aldrig gjorde någon besviken.

Fotnot: Det har blivit många krönikor om Flingan genom åren. Det här är möjligen den sista, men det är inte säkert.

