En älskad mamma har somnat in – minnesord över Inga Bergström

Mamma föddes 1930 i Jokkmokk, Norrbotten. Hon värdesatte högt att hon varit Jokkmokks lucia.

För att bli antagen till sjuksköterskeutbildningen var hon tvungen att läsa på Hermods i Malmö. Hon blev legitimerad sjuksköterska den 16 februari 1952. Året därpå, den 4 juli, gifte hon sig med vår pappa i Gammelstad kyrka, Luleå.

1954 föddes sonen Anders och två år senare flyttade familjen till Sundsvall, där sonen Mikael föddes.

Hon vidareutbildade sig till distriktssköterska 1966. Hon var alltid drivande i de saker som hon gav sig in på. Mamma var mycket organiserad, hon var under många år kassör i SHSTF, en facklig riksförening för sjuksköterskor. Hon var under många år även Folkpartiets ordförande i den lokala kretsen.

Mamma planerade alltid med glädje och stor omsorg alla middagar, stora som små. Fokus var alltid smaken, men man behövde aldrig vara orolig för att det inte skulle räcka.

Hon var mycket vetgirig, precis som pappa var. Tillsammans genomförde de ett flertal resor, bland annat till Kina, Samarkand, London, Rom, Florens och Venedig. Då stod konst och kultur högst på dagordningen.

Pappa gick bort 2008. Då läste mamma kvantfysik och besökte partikelacceleratorn i Bern.

Mamma var en som alltid brydde sig. Hon glömde aldrig en familjemedlems födelse-, namns- eller bröllopsdag. Då kunde det hända att vi fick otroligt vackra gardiner, överkast, dukar eller liknande som hon själv hade vävt. Hon var en flitig besökare av musik- och teaterevenemang i Sundsvall. Alla som kände mamma kände också till hennes odlingsintresse och vackra trädgård.

En kärleksfull och omtänksam människa har gått ur tiden.

Mamma du fattas oss.

Anders och Mikael