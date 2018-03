En känd Matforsprofil har somnat in – minnesord över Buster Björklund

”Nu är det torrt sa Buster” stod det på en annons från firman Munters när Buster hade sanerat ett haveri i en kraftverksanläggning någon gång på 1980-talet. På en bild från kraftverket stod Buster trygg och stolt och visade upp resultatet av en ovanligt snabb och effektiv insats för att få igång kraftverket igen. Den bilden beskrev Buster mer än alla ord – kunnig, trygg i sin yrkeskunskap och med den där speciella egenskapen att fixa det som alla andra tyckte var omöjligt. För Buster var ingenting omöjligt, det kunde eventuellt ta lite längre tid att ordna. Med gott humör, en kreativ förmåga att hitta lösningar och med det där lilla extra som behövs, kunde Buster lösa de flesta praktiska problem som uppstod i de företag han arbetade i. Att Buster blev en känd profil inom det företag han tjänade längst, Ocab, är inte att förundras över.

Vi lärde känna Buster i början av 1970-talet då vi, som småbarnsfamiljer, började umgås i Rudetrakten. Det blev många glada upptåg på bemärkelsedagar, gökottor på Korpberget och på vinprovningar. När vinet avsmakats hade Buster alltid en klar och entydig bedömning: ”Jordigt, men gott”. En av höjdpunkterna var slåtterfesten mitt i sommaren. Vi reste till Skottland tillsammans, gick på tur i fjällen och minns med glädje kälkåkningen kring varje Lucia tillsammans med barnen. Ingen som var med på traktorsafarin över skogen till sjön Lillhuljen glömmer äventyret med fyra vintage tractors, ett militärtält och med Buster som entusiastisk härförare.

Efterhand skildes våra vägar, men kontakten med Buster på Björkbacka var hela tiden levande. Inte bara genom våra gemensamma minnen utan också genom den stimulans som umgänget med Buster alltid gav. Hans generositet och omtanke var alltid närvarande och man kände sig alltid särskilt välkommen i huset. Få kunde som han fånga stämningen i en situation och med några slagfärdiga uttryck och välfunnen humor vända något som tedde sig hopplöst till något konstruktivt och positivt.

Busters hustru Karin gick bort 1986 endast 44 år gammal. Det blev en dramatisk förändring i livet för Buster. Några år därefter steg Mait Bohlin in i Busters liv och hon följde honom in i det sista. Tillsammans har de ägnat mycket tid åt familjen och då särskilt med barnbarnen under vistelser i fjällvärlden, på resor och naturligtvis i det varma och öppna hemmet på Björkbacka.

Vänner kommer och går under livets gång och det är få vänner man umgås regelbundet med under femtio år. Buster var en av dem. Han var en sann vän som lämnar ett stort tomrum efter sig och vår saknad är stor över att han nu inte längre finns bland oss.

Ann-Christine Fredriksson, Kersti Renander, Bo Renander, Sigrid Sprängare och Björn Sprängare