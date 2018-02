Matematikerprefekten har somnat in – minnesord över Örjan Bagge

Örjan Bagge, Sundsvall, har efter en tids sjukdom avlidit. Han blev 82 år.

Örjan föddes i Ytterhogdal och tog studenten i Östersund. Efter militärtjänsten började han studera matematik vid Stockholms Högskola. Han fortsatte studierna efter filosofie magisterexamen inom forskarutbildningen och kunde med Lars Hörmander som handledare författa en lic.avhandling med titeln ”On the diffusion approximation in neutron transport theory”. Under lic.-studierna arbetade han på matematikinstitutionen som amanuens och undervisade studenter på ett– och tvåbetygskurserna.

Det nystartade universitetet i Umeå behövde matematiklärare så1965 flyttade han med familjen – som numera även innehöll två 1½ -åriga döttrar – till ett snöigt Umeå.

Också i Sundsvall fanns ett sug efter matematikutbildning. Under Umeåtiden åkte Örjan hit och höll några kurser. Omfattningen av Sundsvalls akademiska verksamhet växte. Efter fem år i Umeå flyttade familjen Bagge hit.

1977 bildades Högskolan i Sundsvall-Härnösand. Örjan blev dess första prefekt i Sundsvall. Trots administrativa bördor höll han kontakt med den matematiska forskningen. Matematiker från olika universitet bjöds hit och han deltog i Svenska matematikersamfundets sammankomster.

Örjan var en utmärkt matematiklärare. Han var mycket omtyckt av sina studenter. De behövde inte vänta länge på sina tentamensresultat. Ofta kunde de läsa resultatlistan inom två dagar efter skrivningen.

Tankar väcktes om ett samarbete med Högskolan i Östersund. Det dröjde till första hälften av 1990-talet innan de konkretiserades i form av Mitthögskolan.

Örjan tyckte om att vistas i naturen. På vintern åkte han gärna skidor. Han tog över föräldrahemmet i Ytterhogdal, där han hade en båt och kunde fiska. Tillsammans med barnen, och så småningom barnbarnen, åkte han ofta dit på skolloven.

Vi är många som saknar och sörjer Örjan. Hans närmaste är hustrun Kerstin och döttrarna Eva och Karin med familjer. Han hade ett så vänligt sätt, var omtänksam och hade en mycket god problemlösarförmåga.

För vännerna från Mitthögskoletiden

Klas Forsman