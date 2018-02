Sportfantasten och tandvårdspecialisten har somnat in – minnesord över Anor Grelsson

Anor Grelsson har stilla insomnat i en ålder av 94 år. Närmaste sörjande är barnen med familjer.

Anor växte upp i ett arbetarhem i Essvik. Han fick möjligheten, som var ovanlig då, att studera, och började tandläkarutbildning i Stockholm under brinnande världskrig. Med en färsk examen 1947 började Anor tjänstgöra i Rimbo där han träffade tandteknikern Aina Stuguland från Stugun. De gifte sig samma år. 1949 föddes sonen Tomas, och samma år gick flyttlasset till Sundsvall och en egen tandläkarmottagning. I Sundsvall föddes döttrarna Ulla och Gunnel.

I början på 1970-talet vidareutbildade sig Anor i Malmö och övergick till tandreglering. Han blev den första specialisten inom detta fält vid folktandvården i Sundsvall. Han funderade på många problem, utvecklade lösningar och effektiviserade arbetsmetoder både i tjänsten och privat.

Anor var också mycket sportintresserad. Under studietiden ägnade han sig åt tävlingsrodd och tog hem SM-guld i lagrodd och fick även delta i EM i Schweiz. Han var en stor supporter av GIF Sundsvall, och han syntes på läktaren på Sundsvalls arena så sent som 1 oktober denna höst tillsammans med flera barnbarn och barnbarnsbarn. In till sista levnadsdagen gick han som vanligt igenom TV-tablån för att se vilka sportevenemang han skulle titta på nästa dag.

Under olika perioder var Anor aktiv ledamot i styrelserna för Sundsvalls roddklubb, GIF Sundsvall respektive Sundsvalls slalomklubb. Intresset för slalom var stort och under sin tid som ordförande i slalomklubben såg han till att överbliven bark från SCA:s industrier tippades i backen på Södra Berget för att jämna ut marken. Det fick till följd att den kunde användas under en längre del av vintersäsongen, eftersom det behövdes mindre snö för att täcka stenskravlet.

Efter pensioneringen tillbringade Anor och Aina långt upp i 80-årsåldern en stor del av sin tid i torpet på Fisksjölandet i Stugun. Där gav de sig med full energi i kast med trädgårdsodling, skogsbruk, bärplockning, fiske och bokläsning. Där fick de också stort utrymme att visa sin familjekänsla vid täta besök av barn och barnbarn. Anor odlade in i det sista. På den inglasade balkongen stod alltid någon hink eller odlingskruka, så även denna höst. Vid torpet lämnade han efter sig en odling av masurbjörk för eftervärlden att förvalta.

Tomas, Ulla och Gunnel