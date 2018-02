Söråkerstalanger får chansen i F17-landslaget: "Målsättningen är att ta sig till final"

NM avgörs i Relitahallen i Uppsala den 18–19 mars och tre lag gör upp om det hela. Sverige, Norge och Finland.

– Målsättningen är att ta sig vidare till final. Det kommer bli tufft på söndag kväll med två matcher så tätt inpå varandra, säger förbundskatpen Annika Lundberg i ett pressmeddelande.– Vi ställer ett starkt lag på banan. Det är hög kompetens, bra fartspelare med fin teknik och bra spelsinne. Det känns som en väldigt homogen grupp, säger Annika.

Spelprogrammet

Söndag 18 mars: Sverige–Finland (18.00) och Sverige–Norge (19.30)

Måndag 19 mars: Finland–Norge (09.30). Finalen spelas 11.00.

Samtliga matcher avgörs i 2x30 minuter.

Sveriges trupp

Målvakter: Emma Abrahamsson (Umedalens IF) och Sofie Millqvist (Villa Lidköping BK). Utespelare: Astrid Widlert (Tranås BoIS), Amanda Vainio (Söråkers IF), Edit Ljung (Skirö AIK), Elin Almkvist (Skirö AIK), Hanna Frick (Uppsala BOIS), Hanna Palm (Söråkers IF), Isabelle Hedberg (Västerstrands AIK), Maja Hellqvist (Villa Lidköping BK), Nelly Hedlund (Sandvikens AIK), Sofia Eriksson (Villa Lidköping BK), Tuva Alsén (Uppsala BOIS), Viktoria Karlsson (Villa Lidköping BK), Wilma Uhlin (Sandvikens AIK) och Wilma Wachenfeldt (Tranås BoIS).

Reserver på hemmaplan

Målvakt: Cornelia Åsberg (Västerås SK). Utespelare: Annie Berner (Villa Lidköping BK), Ebba Olausson (Skirö AIK), Emelie Brundin (Söråkers IF), Julia Wallgren (Villa Lidköping BK) och Tilda Ström (Villa Lidköping BK).