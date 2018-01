Tre matcher för Timrå IK, skotercross och träningsmatch för GIF Sundsvall – här är händelserna du kan följa live i veckan

Timrå IK har flera matcher under veckan och GIF Sundsvall ska möta Helsingborg under träningslägret i Spanien.

Dessutom väntar intressanta skotercrosstävlingar kommande helg – och livesända matcher från bandy-VM.

Här hittar du de sporthändelser vi rapporterar ifrån under veckan, och listan kan också uppdateras.