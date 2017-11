Efter Wallins uppmaning – klart för stort svenskt tungviktsmöte

Otto Wallin har pressat Adrian "Gäddan" Granat om att gå med på ett svenskt tungviktsmöte, men den sistnämnde har avböjt, trots att han uttalat sig om att han är överlägsen Wallin.

Men bara här om dagen kom nästa uppmaning till "Gäddan".

– Det här är en match som jag väntat på länge. Granat har alltid snackat illa om mig och att jag skulle vara en lätt match för honom. Nu kan vi få se om han är den man han säger att han är, om han kan backa upp sina ord. Jag är redo att hjälpa honom komma underfund med det, sa Wallin enligt TT.

Nu har Gäddan svarat – matchen blir av. Det enda som kan stoppa den är hans nästkommande match i december, som står först på schemat. Ett möte med Wallin kan bli av först nästa år.

– Jag välkomnar Ottos utmaning. Det är en match jag velat ha länge. En match som är mycket bra för svensk boxning. För egen del har jag dock tunnelseende just nu mot den 22 december och min nästa match i Hamburg – en match jag måste vinna för att matchen mot Wallin ska gå i lås. Failure is not an option, säger "Gäddan" i ett pressmeddelande.

