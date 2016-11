Det var nästan poetiskt att se en rörelse födas kring en enskild match

Snön kom tidigt i år, i alla fall med de senaste åren mätt och följdverkningar har vi sett att det har blivit: Lite till mans har många av oss redan stått där krumryggade och slitit med snölassen och -skoveln mer än vad vi gjorde under hela fjolårssäsongen.

Det har även varit avåkningar, bärgningar av lastbilar och kilometerlånga köer i parti och minut.

Eftersom snön även fallit över Stockholm har det också blivit värst där, såklart.

Medan trafikstörningarna i övriga landet rapporterats som just störningar har de i huvudstaden beskrivits som extrema. Kollektivtrafiken havererade, vi fick ta del av vittnesskildringar om människor som övergav sina bilar för att till fots vandra längs motorvägen.

I det lilla fick snökaoset också inverkan på idrotten, bland annat fick den Hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Vita Hästen ställas in då Hästarna inte kom fram i tid. Och eftersom fotbollen kommit på att man ska fortsätta spela matcher till långt in i november så blev det ju som det blev även med det: Kvalmatchen till Superettan mellan Vasalund och Syrianska fick ställas in och ytterligare en kvalmatch, till ettan, var på väg att gå samma öde till mötes.

Men inget ont som inte har något gott med sig, tack vare lösningsorienterade individer flyttades matchen till Bosön, inomhus.

Men så var det det här med trafikkaos, hemmalaget Karlberg var på plats till utsatt avsparkstid 19.00 – medan de gästande norrbottningarna från Luleå satt fast i bussen i Solna, allt medan klockan gick. Och gick. Och gick.

På Twitter startades hashtaggen #kvalvaka som en mängd fotbollsintresserade land och rike runt samlades kring.

Många var vi som följde dramat; när skulle de komma fram till Bosön? Skulle det kunna bli match – och i så fall vilken tid?

Till och med flera landslagsspelare engagerade sig från sina hotellrum i Paris, det var som en liten rörelse som föddes kring denna i sammanhanget obetydliga kvalmatch till division I.

Vid midnatt kom matchen i gång som via en stream på nätet följdes av tusentals, däribland ett antal blågula landslagsspelare i Frankrike. Sällan eller aldrig har väl en match på den nivån tilldragit sig ett sådant intresse.

Det var bara glädje som skapades kring denna bisarra situation och det var sammantaget fint alltihop.

Men ändå, hur fint det än var. Grunden är att man inte kan spela fotboll till långt in i november i Sverige, som ju faktiskt när allt kommer omkring är ett land i Skandinavien med tydligt definierade årstider. Här har Karlberg och IFK Luleå spelat varsina hela försäsonger och säsonger, lagt ner hundratals och åter hundratals timmar, slitit, kämpat och rest. Med crescendot att allt avgörs i en inomhushall. Med avspark vid midnatt.

Det blir liksom ovärdigt.

Till helgen spelas förresten returen, i Luleå. I en inomhushall.