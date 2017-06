Beskedet: Emil Forsberg får spela Champions League – om han stannar i Leipzig

Det är ännu oklart ifall Emil Forsberg blir kvar i Tyskland och Leipzig efter sommaren. Men en sak är iallafall säker. Ifall han stannar i klubben så får han åtminstone spela Champions League. Det meddelade Uefa på sin hemsida tidigare i dag.

"The Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body (CFCB) has decided to accept the admission of both FC Salzburg and RB Leipzig to the UEFA Champions League 2017/18, having found that Article 5 (Integrity of the competition) of the competition regulations is not breached" – går det att läsa på Uefas hemsida.

Med andra ord är det alltså fritt fram för Bundesligas succélag att äntra den största av fotbollsscener efter sommaren.

Emil Forsberg är hett villebråd på marknaden efter den senaste säsongen. Forsberg mäktade med 22 assist och 8 mål på 30 matcher i sin debutsäsong i den tyska högstadivisionen.