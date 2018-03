Därför klev Emil Forsberg av landskampen: "Inte lust att bli skadad igen"

Läs mer: Sverige förlorade mot Chile – inhopparen avgjorde i slutminuterna

Sverige föll med 1–2 hemma mot Chile. Sundsvallssonen Emil Forsberg blev vald till matchens lirare i hemmalaget – men tvingades kliva av med tio minuter kvar med en känning i vaden.

– Men det är lugnt. Jag fick lite känning och tänkte att det var lika bra att kliva av. Det är onödigt att riskera något, säger han efteråt när Sporten möter honom i mixade zonen.

Mittfältaren har redan en lång skadeperiod bakom sig den här säsongen.

– Just därför ville jag ta det säkra före det osäkra. Jag har inte lust att bli skadad igen, säger han.

I matchen mot Chile var Forsberg den som syntes mest i Sveriges offensiv och han var också inblandad i Ola Toivonens 1–1-mål i första halvlek.

– Vi vinner bollen och kombinerar oss fram. Det var ett bra mål och det är sådana vi kan göra, vi har kvaliteten till det och måste bara tro på det, säger Forsberg.

Hur ser du på matchen i övrigt?

– En typisk träningsmatch. Vi började bra sedan märker man att båda lagen blir trötta. I det stora hela är vi med bra, vi har inte så mycket boll i andra men vi är bra. Tråkigt med sista målet bara.

Hur kändes det för egen del?

– Bra, kul att vara tillbaka. Det tar lite tid när vi inte varit med varandra på fyra månader, men överlag kan vi ändå vara nöjda med matchen. Vi möter ett världslag och spelar en jämn match.

Efter den långa skadefrånvaron har Emil Forsberg varit tillbaka i sitt tyska klubblag Leipzig den senaste tiden.

Formen är på uppåtgående.

– Jag börjar hitta tillbaka och det känns kul. Det är alltid roligt att spela. Jag har en bra roll och vi ska bara snäppa till det ett steg ytterligare. För egen del får man ta det dag för dag och jobba på. Klart det var frustrerande att vara borta men jag försöker att inte tänka tillbaka. Nu vad jag här i dag och spelade fotboll i 78 minuter, det är positivt, säger landslagsstjärnan.

Sverige–Chile 1–2 (1–1)

Mål: 0–1 (22) Arturo Vidal, 1–1 (23) Ola Toivonen, 1–2 (90) Marcos Bolados.

Domare: Anthony Taylor.

Publik: 48 134.

Så spelade Sverige: Kristoffer Nordfeldt – Mikael Lustig (ut 81), Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Martin Olsson – Viktor Claesson, Sebastian Larsson (ut 78), Gustav Svensson, Emil Forsberg (ut 79) – Marcus Berg, Ola Toivonen.

Avbytare: Oscar Hiljemark (in 78), Ken Sema (in 79), Johan Larsson (in 81).

