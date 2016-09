En av Medelpads största – Årets Ungdomsledare i fotboll

Bosse Börjesson vore inte Bosse Börjesson om han inte hade tyckt att 2016 års utnämning "känns lite konstig" med efterföljande utläggning:

– Det finns många ungdomsledare som har jobbat ideellt i många år med ungdomar som borde ha fått det i stället. Jag har faktiskt en viss ersättning för det jag gör.

Det må så vara.

Lena Wallgren, ordförande i Medelpads Fotbollförbund, har sin syn på saken.

– En anledning till att Medelpad har så många tjejer i de olika landslagen är Bosse. Han har gjort ett gigantiskt jobb.

Punkt slut.

Läs mer: Han blir Årets Ungdomsledare

Den förre storspelaren i IFK Sundsvall har många år i fotbollens tjänst i Medelpad.

Från 1998 fram till 2007 arbetade han som talangutvecklare på både pojk- och flicksidan i såväl Medelpad som Jämtland/Härjedalen.

Från 2007 fram till i dag har han rollen som spelareutbildare på flicksidan i vårt distrikt.

– Så jag kanske får det för lång och trogen tjänst, säger Bosse.

Knappast, hans avtryck är tydligare än så.

Bosse Börjesson kan du hitta på Släda, i Söråker, i Bergsåker eller någon annan arena i fotbolls-Medelpad bara för att ta några exempel.

Själv berättar han gärna om teamträningarna med flicklagen i Söråker.

– Det var tjejer som var födda 2007, 2006, 2005 och 2004, det var en härlig blandning samtidigt som det är en utmaning att komma till en sådan grupp eftersom det inte riktigt går att planera, säger Bosse och fortsätter:

– De är i olika åldrar och du kan liksom inte veta var alla är fotbollsmässigt och då måste man hitta något lite långt bak i banken som man kan plocka fram.

Vad kan det handla om?

– Mycket teknikövningar. Passningsteknik, mottagningsteknik ...

– Det här är något som förbundet ligger bakom och jag är ute på flicksidan och Kenneth Svensson på pojksidan. Efter träningarna så har vi en träff med tränarna som har varit där och pratar. Kanske får någon av dem en ny idé eller så känner de att det där kan vi redan.

Han gillar mötet med ungdomarna och ser en fördel med att komma utifrån till ett lag eller en klubb.

– Ofta växer öronen på dem så här, säger Bosse och ritar stora ringar i luften.

– Och det har att göra med att man är ny, att man är någon som de inte har koll på. Tjejerna kommer upp på tårna. Tränar man ett lag flera dagar i veckan så kan det vara svårare att fånga deras uppmärksamhet vid varje tillfälle.

Bosse har som sagt arbetat både på flick- och pojksidan genom åren, men har fallit för tjejerna.

– Då kan man fråga sig varför jag tycker det är roligare att jobba med tjejer? Jag tycker att tjejer har en bra distans till fotbollen. De har lite andra värden.

– Nu är det väldigt lätt att generalisera. Men bland grabbar är det vanligare att snacket går att de ska bli proffs, bli som Zlatan eller att de ska spela i Giffarna. Tjejer har också mål, men de har en bättre distans, eller ska jag säga en behagligare distans.

För Årets Ungdomsledare är lust och engagemang a och o.

Eller som Bosse Börjesson uttrycker det:

– Om du ska bli duktig är det avhängt på att det finns en lidelse och att man tycker fotboll är kul. Man måste spela för att det är kul, tycker man inte det så halkar man för eller senare på vägen.

Och han om någon borde veta.

Årets ungdomsledare genom åren

2015: Lennart Lummi, Sundsvalls DFF.

2014: Stefan Edberg, Sundsvalls FF.

2013: Göran Norberg, IFK Timrå.

2012: Joakim Granqvist, Alnö IF.

2011: Håkan Stafrin, GIF Sundsvall.

2010: Anette Agorelius, SDFF.

2009: Glenn Uppling, Njurunda SK.

2008: Pelle Stendahl, Kubikenborgs IF.

2007: Helena Martinez, Alnö IF.

2006: Tommy Walker, Alby FF.

2005: Olof Holmgren, Söråkers FF.

2004: Owe Eliasson, Holms SK.

2003: Assar Hörnell/Jan Westin, Fagerdalsalliansen.

2002: Christer Söder, Nedansjö IK.

2001: Carl-Olof Fröberg, IFK Timrå.

2000: Daniel Andersson, Lucksta IF.

1999: Eva Söderberg, Torpshammars IF.

1998: Agneta Sillman, Sundsvalls DFF.

1997: Hans Ekman, Stöde IF.

1996: Stig Bogstad, Söröje IF.

1995: Jerker Thoresson, IFK Timrå.

1994: Stefan Magnusson, Matfors IF.

1993: Milton Höglund, GIF Sundsvall.

1992: Ulf Olofsson, Medelpads FF.

1991: Sören Sjöberg, IFK Timrå.

1990: Barry Engberg, Essviks AIF.

1989: Birgit Forsberg, Heffnersklubbans BK.

1988: Jan-Olof Strindlund, Selånger SK.

1987: Arnold Svensson IFK Sundsvall.

1986: Hans Montelin, Alnö IF.

1985: Gun-Inger Mohrin, Sundsvalls DFF.

1984: Jonny Wikner, Sund IF.

1983: Göran Persson, IFK Sundsvall.

1982: Lennart Sundbom, Stockviks IF.

1981: Marianne Edlund, Matfors IF.

1980: Göran Johansson, IFK Sundsvall.

1979: Anders Wallberg, Essviks AIF.

1978: Tommy Hallin, GIF Sundsvall.

1977: Jan-Erik Söderlund, Sidsjö-Böle IF.

1976: Leif Westerlund, Matfors IF.

1975: Nils H. Johansson, Alnö IF.

1974: Kjell Persson, GIF Sundsvall.

1973: Albert Westberg, Ljunga IF.

1972: Birger Viklund, Njurunda IK.

1971: Arne Öhman, Kubikenborgs IF.

1970: Gunnar Ståhlberg, Stockviks IF.

1969: Ramond Carlsson, GIF Sundsvall.

1968: Georg Sundbro, Ånge SK.

Årets ungdomsledare: Bo Börjesson

Juryns motiveringen lyder:

"Efter en strålande karriär som spelare och tränare på seniornivå har Bosse Börjesson under många år blivit uppskattad och rikskändis på nytt – som spelareutbildare på framför allt flicksidan"

Juryn består av: Anette Agorelius, ledamot i Medelpads Fotbollförbunds tävlingskommitté, Helén Björk, Medelpads Fotbollförbund och Fredrik Lindahl, Sundsvalls Tidning.

Fakta / Bo Börjesson

Född: 1 december 1949, Göteborg.

Familj: Fru, barn och barnbarn.

Bor: Alnö.

Yrke: Spelareutbildare i Medelpads FF.

Klubbar: Gunnilse IS, Örgryte IS, IFK Sundsvall, Kubikenborgs IF, Alnö IF, Stockviks IF.

Karriär korthet: Kom till Sundvall från Örgryte IS 1973 som anfallare och blev med tiden mister IFK, vann bland annat skyttligan 1975 när klubben den hösten gick upp i Allsvenskan för första gången. Utan tvekan klubbens främste spelare genom tiderna och utsedd Medelpadfotbollens största på herrsidan 2008. Spelade 23 A-landskamper för Sverige och gjorde mål i båda kvalmatcherna mot Schweiz inför Argentina-VM 1978.

Respresenterade IFK under klubbens samtliga fem säsonger i Allsvenskan. Därefter tränare i bland annat IFK, Kuben, Stockvik och Alnö.