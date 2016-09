Fyrbackslinje eller fembackslinje – så ställer Cedergren upp sitt GIF mot Helsingborg

Avspark

Allsvenskan, omgång 23

Helsingborgs IF – GIF Sundsvall, Olympia, 19.00 (Onsdag 21 september)

Läget i laget: Inga skador inför match. Även Kristinn Steindórsson tillbaka i träning men är ej redo för matchstart.

Så spelar GIF:

(Preliminär startelva, 4–4–2)

Tommy Naurin – Eric Larsson, Marcus Danielson, Noah Sonko Sundberg, Dennis Olsson – Erik Granat, Lars Gerson, Smajl Suljevic, Stefan Silva – Johan Eklund, Peter Wilson.

Avbytare: Jonathan Malmberg (mv). Eric Björkander,

Tränarsnack:

Joel Cedergren – "Det är en viktig match absolut, men alla matcher är viktiga för oss. Vi har inte gjort något särskilt för att det är mot Helsingborg eller med tanke på tabellen. Vi kör på som vi brukar.

– Några mindre justeringar ha gjorts sedan Franzén fick sluta men inte några stora förändringar. Vi hade jobbat tillsammans så länge och var överens om hur man ska spela fotboll.

Notera att ...

... senaste gången lagen möttes vann Helsingborg på Norrporten Arena. Förre Giffaren Mikael Dahlberg fastställde slutresultatet i slutminuten. Nu går han en kamp mot klockan för att blir spelklar efter en knäskada.

... matchen mot Helsingborg blir den första matchen som Joel Cedergren står som ensam huvudtränare för GIF. Detta sedan Roger Franzén fick gå efter 3–3-matchen borta mot Örebro.

... Helsingborg har sex raka förluster – senast de vann var just mot GIF Sundsvall. Historiskt sett har Giffarna bara vunnit en enda gång på Helsingborgs hemmaplan Olympia och det var drygt 16 år sedan.

Så följer du matchen:

Matchen sänds på C more Fotboll. Vi är på plats och under matchen kommer vi direktrapportera i textform på st.nu.