Klara segrar i DM-kvartsfinalerna – här är lagen som är klara för semifinal

Tre av fyra DM-kvartsfinaler i fotboll spelades på onsdagskvällen.

Och det blev klara segrar på samtliga håll.

I västra delarna av Medelpad besegrade Östavalls IF Viskans IF med hela 4–0 – precis samma siffror som IFK Timrå besegrade Matfors IF med i en andra kvartsfinal.

I den tredje kvartsfinalen besegrade GIF Sundsvall Lucksta IF med 1–4.

Nu ställs IFK Timrå mot Östavall i den ena semifinalen, medan GIF Sundsvall får möta segraren i mötet mellan Svartviks IF och Sund IF.

Den matchen spelas måndag den 23 april.