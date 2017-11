Kolla in och lyssna på Celtic-fansens nya hyllningssång till Lustig

Celtic slog Ross County med 1–0 på bortaplan i helgen. Då firade fansen med en hyllningssång till Mikael Lustig efteråt.

Den förre GIF Sundsvall-spelaren fick en egen tolkning på Atomic Kittens "Whole again", med några rader som supportrarna tycks kunna repetera i evighet.

I den nya tolkningen sjunger de:

"Looking back on when we first met

I cannot escape and I cannot forget

Lustig, you're the one

You still turn me on

You can make me whole again"

Det går väl lugnt att säga att Mikael Lustig efter sina sju år och över 100 ligamatcher för klubben har vuxit till en uppskattad pjäs i Glasgow-klubben.

Efter matchen syntes också i Youtube-klippet "Mikael Lustig song is born" hur Lustig kommer och tackar för skönsången.

