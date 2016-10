Medelpad föll i distriktscupen – missar slutspelet

Kvalspelet i distriksturneringarna PostNord Cup och Cup Kommunal avgjordes i helgen. Spelplatsen var Kramfors IP där Medelpad, Ångermanland och Hälsingland gjorde upp om platsen till slutspelet i februari. Men för Medelpad slutade resan i gruppspelet.

– Det gick inte som vi hade tänkt oss, två matcher i rad tycker jag vi har haft mer av spelet, men det blir inga mål. Det fungerar spelmässigt, men tjejerna bli frustrerade och i mötet mot Hälsingland var det lite nervositet. Då blir det lite krampaktigt, säger Magnus Östman, ledare för Medelpads tjejer.

Lördagens match mot Hälsingland slutade oavgjort och söndagens omgång mot Ångermanland slutade med en förlust. Det innebar att Hälsingland, med bättre målskillnad, fick återkvalsplaten till slutspelet.

– Jag trodde att vi skulle vinna båda matcherna. Vi har ju mött Ångermanland tidigare och då vann vi, säger en snopen Östman.

Och för pojkarna gick det inte heller trots en stark öppning i lördagens match mot Hälsingland.

– Vi spelade underbart. Sen får de en billig frispark och gör 2-1. De får väl luft under vingarna och vi blev lite nervösa som gjorde att vi tappade 2-0 ledningen. I det läget skulle man vilja ta en timeout. Då hade man kanske kunnat bromsa det som hände, säger ledaren Christer Eriksson.

Matchens resultat blev slutligen 2-4 och inför söndagens match mot Ångermanland krävdes en vinst för att ta sig vidare. Men så blev inte fallet, matchen slutade oavgjort och Medelpads pojkar åkte ut även dem.

–Två jämnbra lag, vilket också visar sig på resultatet. Jag tycker att vi spelar med bättre kvalité än både Ångermanland och Hälsingland. Men de får ihop laget lite bättre och det får ju vi tränare ta på oss, säger Eriksson och fortsätter

– Det är ett tråkigt avslut, det var sista gången med grabbarna. Så nu ska vi bara tacka och påminna dem om att det här bara var en liten parantes i deras fotbollsliv.

Hälsingland vann gruppspelet för pojkarna och går direkt vidare till slutspelet i februari och Ångermanland gick vidare till återkval i december.

I flickornas gruppspel vann Ångermanland och Hälsingland tog sig vidare till återkval.

Trupperna:

Flickor: Tilde Sundin, Alnö IF, Emilia Hansson, Selångers FK, Maja Fröjdsholm Selångers FK, Tuvali Andersson, IFK Timrå, Elsa Zetterberg, Selångers FK, Linnea Hellman, Heffnerklubbans BK, Celina Karlsson Sundsvalls DFF, Emelie Dahlin, Alnö IF, Miranda Englund Sundsvalls DFF, Wilma Edman Selångers FK, Oliva Wänglund Selångers FK, Tilde Eriksson Selångers FK, Maja Maxén IFK Timrå, Alexandra Holmberg, Heffnerklubbans BK, Wilma Jonsson Selångers FK, Julia Holmlund, Njurunda IK, Elsa Burvall Selångers FK, Hanna Svanström Njurunda IK.

Pojkar: Joakim Wallin, Alnö IF, Samuel Morsay, GIF Sundsvall, Johannes Karlsson, GIF Sundsvall, Nils Eriksson, GIF Sundsvall, Rasmus Nylander, Kubikenborgs IF, Erik Wallin Essviks IF, Joakim Redman Leman, Essviks IF, Paya Pichkah, GIF Sundsvall, William Rutenius Östman, Alnö IF, Alexander Vilminka Svensson, Alnö IF, Albin Stark, GIF Sundsvall, Tim Jangdal, Kubikenborgs IF, Jesper Andersson GIF Sundsvall, Anton Bylin Essviks IF, Albin Palmlöf GIF Sundsvall, Oskar Säfström, Kubikenborgs IF, Eddie Åhman, Kubikenborgs IF, Milian Dahlgren, Erssviks AIF.