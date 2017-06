Sommarens stora fotbollsfest i Hudik – då storsatsar vi med livesändning och bildspel

För 39:e året i följd arrangerar Strands IF Hudik Cup i Hudiksvall. Turneringen är en av landets största fotbollscuper för ungdomar och MittMedia – som förstås har lag från Hälsingland men även från flera andra regioner – vill givetvis hänga med på tåget.

På fredagskvällen invigs turneringen med en match mellan TV-laget och Hudik All Stars, den direktsänds på webben . Under eftermiddagen har ungdomsmatcherna dragit igång, så också bildspelet som går att följa under hela helgen.

– Vi vet att det alltid är uppskattat att se efter om man själv eller någon man känner fastnat på bild, säger Joakim Berglund.

På söndagen avgörs hela cupen. I åldersklasserna 13-15 spelas finaler både på pojk- och flicksidan. Samtliga finaler livesänds på webben.

– Att livesända alla finaler känns som en rolig service att ge vår fotbollspublik. Ungdomsfotboll lockar intresse och engagemang och nu får man en chans att se matcherna även om man inte kan vara på plats, säger Joakim Berglund.

Tider för söndagens finaler

F15: 12.30

P15: 13.30

P14: 14.30

F14: 15.30

F13: 16.30

P13: 17.30