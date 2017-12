Sjätte raka VM-guldet för innebandydamerna – efter jätterysare mot Finland i finalen

23–2 mot Tyskland, 17–2 mot Polen, 12–3 mot Schweiz, 21–0 mot Lettland, 7–1 mot Tjeckien – och i dag 6–5 i finalen mot Finland.

Där har ni vägen till Sveriges sjätte raka VM-guld.

Blågult var i ledning med 2–1 efter den första perioden när Amanda Delgado Johansson klev in i handlingarna i början på andra.

Iksustjärnan – som avgjorde VM-finalen 2015 – åkte på en tuff smäll tidigt i perioden, men spelade vidare och rakade in 3–1. Ungefär halvvägs in i matchen snappade hon upp en lös boll ute vid kanten, såg luckan och prickade in 4–1.

Där och då talade allt för Sverige – men matchen var långt ifrån över.

Veera Kauppi missade en straff i slutet av den andra perioden, men i stället reducerade Finland i det efterföljande numerära överläget.

Och i tredje perioden visade systrarna Kauppi varför de är det bästa Finland har att sätta på banan. Oona satte 3–4 i powerplay, sedan kvitterade Veera till 4–4 på en målvaktsretur med knappa tio minuter kvar av matchen.

Slutminuterna blev riktigt svettiga. Moa Tschöp gav Sverige ledningen med 5–4 med 2.25 kvar av ordinarie tid, sedan kvitterade Veera Kauppi med sitt tredje mål i matchen när bara 1.13 återstod.

Efter en mållös förlängning fick matchen avgöras matchen på straffar, och Sverige såg ett tag ut att vara illa ute. Då blev målvakten Sara Hjorting och segerskytten Amanda Delgado Johansson stora hjältar.

– Jag älskar de lägena. Jag har ett bra mentalt övertag på Finland, det har varit en del straffar mot dem tidigare. Jag hade en bra känsla inför straffläggningen. Då njöt jag bara, säger Hjorting till C More.

Delgado Johansson avgjorde sin andra raka VM-final (!) på straff.

– Jag hade nerverna under kontroll mer nu än förra gången, men jag var lite halvnervös eftersom jag inte visste vad jag skulle göra. Om jag skulle skjuta eller dra målvakten, säger hon till C More och fortsätter:

– Det är helt fantastiskt. Jag kan inte beskriva min kärlek till det här laget. Så himla kul att få vinna med de här spelarna och ledarna. Jag är så lycklig och stolt just nu.

Tidigare under lördagen knep Schweiz bronset efter 3–2 mot Tjeckien.

MATCHFAKTA

Sverige–Finland 6–5 (2–1, 2–1, 1–3, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (09.17) Sofia Joelsson (Alice Granstedt), 1–1 (10.15) Veera Kauppi (Oona Kauppi), 2–1 (15.05) Sara Steen (Frida Norström).

Andra perioden: 3–1 (23.00) Amanda Delgado Johansson (Stephanie Boberg), 4–1 (29.24) Amanda Delgado Johansson (Sara Steen), 4–2 (38.46) Nina Rantala (Veera Kauppi).

Tredje perioden: 4–3 (48.05) Oona Kauppi (Nina Rantala), 4–4 (50.03) Veera Kauppi (My Kippilä), 5–4 (57.35) Moa Tschöp (Amanda Delgado Johansson), 5–5 (58.47) Veera Kauppi (My Kippilä).

Avgörande straff: Amanda Delgado Johansson.

Domare: Martin Reichelt, Tomas Kostinek.

Publik: 3 664.

