Wibron målskytt när Sverige vann igen – nu väntar Finland i rysare: "Riktigt tuff final"

Det blev en klar seger i semifinalen mot Tjeckien, 7–1 var odiskutabelt och VM-finalplatsen välförtjänt för regerande världsmästarna.

Fredagsmatchens första mål var det en Sundsvallsfostrad duo som låg bakom.

Isabell Krantz till Emelie Wibron, som satte 1–0.

Wibron skulle fortsätta att producera poäng precis som tidigare under mästerskapet.

Till slut hade hon noterats för tre assist utöver målet.

Trots storsegern var de svenska spelarna inte helt nöjda.

– Vi går ned oss under perioder. Överlag kan vi prestera bättre som helhet, säger Wibron till C More efter slutsignalen.

Hon tillägger:

– Vi har riktigt höga krav på oss själva, vill göra en bra prestation.

Det lär krävas när Sverige ställs mot Finland i finalen på lördagen. Ett sjätte raka VM-guld hägrar.

– Det är det vi har förberett oss för och det vi hoppats på. Vi är 100 procent laddade och hoppas att det ska gå vägen, säger Wibron till C More.

Finalen avgörs på lördagen med start 17.05.