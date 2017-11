Förbundet går vidare med spektakulära planen – vill ha utomhusmatch mellan Timrå och Modo

Det är Medelpads Ishockeyförbund som vill satsa stort på det kommande året.

Förbundet fyller 80 år och sedan tidigare står det klart att man får arrangera Stålbucklan till våren.

Hockeypuls berättade redan i våras om planerna på att ansöka om att få arrangera TV-pucken samt en utomhusmatch mellan Timrå IK och Modo.

Avslöjar: Planerar för utomhusmatch på Idrottsparken mellan Timrå IK och Modo

De planerna har man nu gått vidare med och ambitionen är att även spela finalspelet av TV-pucken, om man får arrangera den turneringen, utomhus på Idrottsparken.

– Vi sonderar just nu vilka krafter som kan gå tillsammans. Vi har lämnat in en ansökan till Svenska Ishockeyförbundet och håller på att ta in offerter för att lägga isen. Vi kontrollerar mer och mer för att lägga ihop allt och se om det är rimligt och möjligt, säger Helene Ersson, ordförande i Medelpads Ishockeyförbund.

Ambitionen är att utnyttja den eventuella utomhusrinken så mycket som möjligt under en kort tidsperiod.

– Vi tänker oss att exempelvis Timrå–Modo (om de spelar i samma serie) och TV-pucken spelar där, och vi skulle vilja få till en SDHL-match också. Men man kan även tänka sig en vintershow med konståkning, höstlovsaktiviteter och annat. Att man låter isen ligga ett tag, det är sådant vi tittar på, säger Ersson.

Planen är att genomföra utomhusmatchen i början av november 2018.

– Vi har även lite arenaalternativ om Idrottsparken inte skulle fungera. Om vi beslutar oss för att lägga isen vill vi verkligen göra det till en hockeyfest, säger Helene Ersson.