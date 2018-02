RYSAREN: Damkronornas sköna OS-start – vann premiären mot Japan efter drömsamarbetet

Nu är OS-hockeyn äntligen i gång.

Damkronorna, som laddat i Sydkorea sedan 1 februari, fick under lördagen gå in i turneringen mot Japan. Ett motstånd de mött under säsongen – då blev det en uddamålsseger i Finland.

OS-premiären blev också den en jämn historia.

Sverige fick en drömstart redan efter två minuter. Fjärdekedjan presenterade sig när Fanny Rask pangade in 1-0, framspelad av Sabina Küller och Olivia Carlsson. Den linan, som varit bra under landslagssäsongen, fortsatte matchen igenom att skapa farligheter framåt.

Japan skulle efter Sveriges ledningsmål ta över matchen. Under resten av första perioden var japanskorna det bättre laget och om det inte hade varit för en vass målvakt i Sara Grahn hade det mycket väl kunnat vara kvitterat, men Damkronorna höll sin ledning till periodpausen.

Mittenakten var böljande och lagen utbytte målchans efter målchans. Till slut skulle Japan hitta kvitteringsläget. Efter ett långt byte i Damkronorna tvingades Sara Grahn släppa in hennes första mål i OS. Emilia Ramboldt tappade pucken bakom mål, japanskorna letade sig in i en yta framför Grahn och till slut rakade Rui Ukita in 1-1 efter ett taffligt försvarsagerande av Sverige.

Men Damkronorna skulle komma tillbaka.

I början av tredje hittade Erika Grahm, med en magisk framspelning, fram till Sara Hjalmarsson som direktsköt in 2-1. Ett mål som skulle visa sig bli matchavgörande.

Trots två utvisningar i sista, av Johanna Fällman och Anna Borgqvist, stod Damkronorna emot och kunde ta OS första seger.

Nästa match för Sverige är mot hemmanationen Sydkorea på måndag.