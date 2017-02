Öknerundan är avgjord – här är resultaten i alla klasser

H 0-8, 1 km: Samuel Andersson, Johannisbergs AIK, Oliver Bergkvist, Matfors SK, Adam Bergman, Stöde IF, Jamie Blomqvist, Matfors SK, Axel Danielsson Johansson, Stockviks SF, Olle Danielsson Johansson, Stockviks SF, Casper Frank, Alnö SK, Cedric Holmbom, Matfors SK, Jonathan Landqvist, Matfors SK, Emil Larsson, Matfors SK, Anders Lindström, Matfors SK, Hugo Lindström, Alnö SK, Oskar Lovén, Ånge SK, Anton Nolberg, Stöde IF, Theo Nordensson, Lucksta IF, Edward Nässén, Matfors SK, Oskar Persson, Lucksta IF, Nils Sellin, Selånger SOK, Milton Sjöberg, Kovlands IF, Elias Slåtteby, Matfors SK, Filip Slåtteby, Matfors SK, Hugo Sundin, Stöde IF, Hjalmar Unger, Matfors SK, David Walther, Matfors SK, William Videnfalk, Johannisbergs AIK, Rasmus Zehlander, Matfors SK, Alfred Östberg, Matfors SK.

D 0-8, 1 km: Freja Bergqvist, Matfors SK, Tilde Bergqvist, Lucksta IF, Lilly Björklund, Matfors SK, Märta Boström, Kovlands IF, Malva Carlsson, Matfors SK, Alva Eriksson, Kovlands IF, Elsa Eriksson, Stöde IF, Thilde Forsberg, Matfors SK, Lina Grahn-Birve, Alnö SK, Vilja Granström Ludvigsson, Matfors SK, Alva Grönblad, Matfors SK, Norah Grönborg, Kovlands IF, Signe Hellgren, Matfors SK, Myra Hugozon, Stockviks SF, Anna Jonsson, Stöde IF, Linnea Jonsson, Alnö SK, Meja Jonsson, Kovlands IF, Sandra Karunarathna, Matfors SK, Irma Larsson, Matfors SK, Mikaela Lindblad, Johannisbergs AIK, Kerstin Lindström, Matfors SK, Märta Ljungdahl, Matfors SK, Milia Lockner, Selånger SOK, Bella Magnusson, Matfors SK, Nova Nordström, Matfors SK, Signe Nässén, Matfors SK, Sally Sundin, Stöde IF, Irma Unger, Matfors SK, Ella Widmark, Stöde IF, Fanny Vikström, Stockviks SF.

H 10, 1.5 km: 1) Kalle Grahn-Birve, Alnö SK, 06:33, 2) Vilgot Lundin, Alnö SK, 06:42, 3) Axel Tjärnlund, Stockviks SF, 06:48, 4) Elias Berglund, Selånger SOK, 07:00, 5) Einar Ljungdahl, Matfors SK, 07:19, 6) Alvin Nordensson, Lucksta IF, 07:20, 7) Joel Lindqvist, Matfors SK, 07:21, 8) Arvid Carlsson, Åsarna IK, 07:28, 9) Jonatan Walther, Matfors SK, 07:29, 10) Oliwer Zehlander, Matfors SK, 07:32, 11) Alfred Pedersen, Åsarna IK, 07:41, 12) Albin Mattisson, Selånger SOK, 08:30, 13) Emil Hultin, Johannisbergs AIK, 08:54.

D 10, 1.5 km: 1) Teresia Ytterbom, Kovlands IF, 06:57, 2) Klara Edström, Stockviks SF, 07:20, 3) Frida Bergqvist, Lucksta IF, 07:28, 4) Ida Gradin, Stöde IF, 07:29, 5) Astrid Forslund, Stockviks SF, 07:33, 6) Nilla Grönborg, Kovlands IF, 07:46, 7) Amanda Karunarathna, Matfors SK, 07:56, 8) Wilma Lindström, Alnö SK, 08:04, 9) Tilde Bergman, Stöde IF, 08:05, 10) Noelia Frank, Alnö SK, 08:27, 11) Enola Jonsson, Alnö SK, 08:49.

H 9, 1.5 km: 1) Albin Persson, Lucksta IF, 06:32, 2) Samuel Henriksson, Tynderö IK, 07:23, 3) Isak Engberg, Stockviks SF, 07:43, 4) Samuel Nordlund, Alnö SK, 08:29, 5) Olle Ahlberg, Stöde IF, 10:23, 6) Edvin Carlsson, Matfors SK, 10:32, 7) Jeremias Melander Viksten, Matfors SK, 11:43, 8) Simeon Roos, Stöde IF, 12:05.

D 9, 1.5 km: 1) Agnes Boström, Kovlands IF, 08:08, 2) Lovisa Lilja, Matfors SK, 08:37, 3) Nora Strid, Stockviks SF, 09:22, 4) Vanja Walfridson, Stöde IF, 09:34, 5) Maja Widell, Matfors SK, 09:58, 6) Ida Maria Hugozon, Stockviks SF, 10:59.

H 13, 2.5 km: 1) Arvid Norberg, Hudiksvalls IF, 08:52, 2) Lukas Walther, Matfors SK, 09:14, 3) Edvin Lake, Lucksta IF, 09:22, 4) Valter Ljungdahl, Matfors SK, 09:24, 5) Viggo Östlund, Kovlands IF, 09:32, 6) Efraim Melander Wiksten, Matfors SK, 10:07, 7) Hampus Konradsson, Stockviks SF, 11:40.

D 13, 2.5 km: 1) Elin Carlsson, Åsarna IK, 09:18, 2) Sara Henriksson, Tynderö IK, 09:21, 3) Tova Grahn-Birve, Alnö SK, 09:23, 4) Tuva Lundin, Alnö SK, 09:27, 5) Louise Jonsson, Alnö SK, 09:34, 6) Klara Forslund, Stockviks SF, 09:40, 7) Alva Dahlin, Kovlands IF, 09:52, 8) Elsa Granholm, Stockviks SF, 10:01, 9) Tea Hedlund, Stockviks SF, 10:09, 10) Ylva Sandström, Stockviks SF, 10:50, 11) Nanna Grönborg, Kovlands IF, 11:03, 12) Wilma Jonsson, Kovlands IF, 13:39.

H 12, 2.5 km: 1) Tomas Holmgren, Matfors SK, 09:19, 2) Ebbe Zachrisson, Litsbygdens SK, 09:26, 3) Linus Ytterbom, Kovlands IF, 09:52, 4) Hampus Bergkvist, Matfors SK, 10:11, 5) Jason Blomqvist, Matfors SK, 10:16, 6) Helmer Nordvall, Matfors SK, 10:18, 7) Liam Johnson, Matfors SK, 10:46, 8) Gustav Lovén, Ånge SK, 10:48, 9) Jonathan Byvall, Matfors SK, 12:07, 10) Elias Knabäck, Stöde IF, 15:49.

D 12, 2.5 km: 1) Alva Nilsson, Bergeforsens SK, 09:41, 2) Emma Strand, Selånger SOK, 09:55, 3) Ida Bergfors, Matfors SK, 10:08, 4) Julia Byvall, Matfors SK, 10:11, 5) Lizzie Sonnefelt, Duveds IF, 10:23, 6) Ines Lignell, Lucksta IF, 10:42, 7) Anna Granås, Hudiksvalls IF, 11:49, 8) Alva Jönsson, Stöde IF, 15:45.

H 11, 2.5 km: 1) Alfred Johansson, Selånger SOK, 10:42, 2) William Forslund, Stockviks SF, 11:30, 3) Viktor Nordgren, Åsarna IK, 11:37, 4) August Lilja, Matfors SK, 11:42, 5) Joel Nilsson, Matfors SK, 11:55, 6) Anton Nordgren, Åsarna IK, 12:03, 7) Victor Eriksson, Kovlands IF, 12:25, 8) Albin Eriksson, Stöde IF, 12:56, 9) Max Svensson, Matfors SK, 12:58, 10) Melvin Jonsson, Kovlands IF, 13:25, 11) Olof Bäckman, Selånger SOK, 14:06.

D 11, 2.5 km: 1) Nellie Sjöberg, Kovlands IF, 11:56, 2) Astrid Öhrn, Bergeforsens SK, 12:34, 3) Joline Landqvist, Matfors SK, 13:48, 4) Ottilia Pedersen, Åsarna IK, 15:31.

H 16, 7.5 km: 1) George Ersson, IF Strategen, 23:31, 2) Viktor Wiig, IF Strategen, 24:05, 3) Isidor Melander Wiksten, Matfors SK, 25:15, 4) Love Kreij, IF Strategen, 25:16, 5) Joel Jänes, Stockviks SF, 26:33.

D 16, 7.5 km: 1) Nora Lignell, Lucksta IF, 26:19, 2) Jenny Edin, Matfors SK, 27:27, 3) Hanna Holmgren, Bergeforsens SK, 28:31, 4) Lowisa Engholm, Matfors SK, 34:13.

H 15, 5 km: 1) Rasmus Vesterlund, IF Strategen, 15:31, 2) Axel Lundgren, Stockviks SF, 16:54, 3) Adam Näslund, Bergeforsens SK, 18:06, 4) Elias Hansson, Bergeforsens SK, 18:10, 5) Elias Pedersen, Åsarna IK, 20:12.

D 15, 5 km: 1) Ida Nilsson, Bergeforsens SK, 17:39, 2) Agnes Öhrn, Bergeforsens SK, 18:52, 3) Elsa Carlsson, Åsarna IK, 18:59, 4) Emelie Englund, Bergeforsens SK, 19:50, 5) Julia Nordlander, Stockviks SF, 19:54, 6) Tove Lundh, Bergeforsens SK, 19:55, 7) Moa Larsson, Stöde IF, 21:01.

H 14, 5 km: 1) Anders Dahl, Alnö SK, 17:45, 2) Oskar Vikström, Stockviks SF, 17:49, 3) Nils Norberg, Lucksta IF, 18:04, 4) Felix Vesterlund, IF Strategen, 18:52.

D 14, 5 km: 1) Thea Eriksson, Bergeforsens SK, 18:31, 2) Emma Holmgren, Bergeforsens SK, 18:39, 3) Frida Poromaa, Johannisbergs AIK, 18:56, 4) Linn Gradin, Stöde IF, 19:37, 5) Lina Lundgren, IF Strategen, 19:44, 6) Ebba Englund, Bergeforsens SK, 19:48, 7) Trude Burman, Alnö SK, 20:29, 8) Ella Granås, Hudiksvalls IF, 26:39.