Miljonregn över ungdomsidrotten i länet – så här fördelas pengarna från Gräsroten

Det är Svenska Spel som för fjärde året i rad delar ut pengar till föreningar i Sverige i projektet gräsroten. GIF Sundsvall får störst del av pengarna i Västernorrland med 271 616

– Det betyder mycket för oss som förening. Vi gör vår största satsning någonsin på ungdomsverksamheten då vi kommer att skapa en egen hemvist, något som vi tidigare saknat, i ett föreningssvagt bostadsområde i Sundsvall. Första fasen idet arbetet är att anlägga en konstgräsmatta motsvarande en elvamanna- och sjumannaplan. De ytorna kommer vara till gagn både för utvecklingen av våra egna ungdomsspelare men också för barnen och ungdomarna som bor i området, eftersom vi, som ett led i vårt samhällsengagemang, kommer att dedikera träningstider för dem, säger GIF Sundsvalls sportchef Henrik Wikström i ett pressmeddelande.

Timrå IK får näst störst del av pengarna i Västernorrland med 223 643 kronor. Totalt får 292 föreningar i Västernorrland pengar från Gräsroten och hela listan går att se i botten av denna artikel.

– Genom Gräsroten tar vi svensk idrott framåt och i Västernorrland ska innebandyn ha eneloge där antalet supportrar ökat med över 50 procent, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel i ett pressmeddelande.

Här är hela listan på de 292 föreningar i Västernorrland som får ta del av pengarna:

GIF Sundsvall 271 616Timrå IK 223 643Stöde IF 65 259IF Sundsvall Hockey 48 939Köpmanholmen-Bjästa FF 32 854Sollefteå HK 30 700Sollefteå GIF FF 27 940Matfors IF 27 626Anundsjö IF 25 846Junsele IF 23 901Alnö IF 20 615Ramsele IK 18 736Granlo BK 17 901Domsjö IF 16 836IFK Timrå 15 531Modo FF 14 943Kramfors-Alliansen 14 840Svedjeholmens IF 13 219Fränsta IK 12 531Friska Viljor FC 12 435Långsele AIF 11 989Torpshammars IF 11 961Arnäs IF 11 885Ljunga IF 11 713Ramviks IF 11 712Hägglunds IoFK 11 498Indals-Lidens SK 11 410Njurunda SK 11 339Ånge IK 11 221Sollefteå Skidor IF 10 974Selånger FK 10 728Ånge IF 10 693IF Älgarna 10 593Remsle UIF FF 10 580Lucksta IF 10 147Söråkers FF 10 080Kovlands Ishockeyförening 10 053Ankarsvik BK 9 963ÖSK Hockeyklubb 9 864Kubikenborgs IF 9 816IFK Nyland 9 754Salsåker-Ullångers IF 9 419Sunds IF 9 386IFK Sundsvall 9 081Bollsta IK 9 068Själevads IK 9 043Järveds IF 8 992Härnösands GK 8 921Forsmo IF 8 832Sidensjö IK 8 773Nätra IBK 8 769Ljustorps IF 8 369Husum HK 8 187Svartviks IF 8 032Nätra GIF 8 022Björna IF 7 663Gottne IF 7 640HIF Kämparna 7 519Sollefteå GK 7 292Essviks AIF 7 273Modo HK 7 268Söråkers IF 6 840Örnsköldsvik HF 6 837Husums IF FK 6 792Härnösands FF 6 753Selånger SK Bandy 6 682Kovlands IF 6 560Undroms IF 6 409Docksta BTK 5 921Frånö SK 5 624Härnösands AIK 5 530Örnsköldsviks GK Puttom 5 527Lugnviks IF 5 481Aik-Hockey Härnösand 5 406Holms SK 5 292Sundsvalls DFF 5 239Graninge FF 5 112Ådalslidens SK 4 872Molidens IK 4 781Klockarbergets BK 4 773Östavalls IF 4 693Långviksmons Jakt & SSK 4 654Indals IF 4 513Johannisbergs AIK 4 414Sundsvalls BK 4 316BK Örnen Örnsköldsvik 4 294Husums IF BK 4 269Härnösands HK 4 236IK Fjäll 4 125Höga Kusten HF 4 005Nordingrå SK 3 984Njurunda IK 3 944Sundsvalls GK 3 920KFUM Sundsvall Basket 3 918Härnösands SK 3 874Timrå IBC 3 830Gullänget-Kroksta IBS 3 817Trehörningsjö IF 3 749Öjestrand GC 3 715IBK Härnösand 3 710Sidsjö-Böle IF 3 615Brännans Handbollsförening 3 541Timrå AIF 3 519Getbergets Alpina IF 3 514Sundsvall BSC Mosquitoes 3 468Erikslunds SK 3 428Hägglunds Ski Team SK 3 401Ånge MK 3 397Sundsvalls FK 3 363Bik Sportklubb 3 312Heffnersklubbans BK 3 295Nolby IK 3 266Kramfors BK 3 232Judoclub Sundsvall 3 208Husums IF SK 3 122Edsele AIK 3 077Njurunda MK 3 074Husums IF OK 3 027Sundsvall HK 2 942Bondsjöhöjdens IK 2 887Örnsköldsvik IBK 2 883I21/T3 SkF 2 829Hussborg GK 2 781Vattjoms IK 2 773Timrå GK 2 762Brännans IF 2 704Stockviks SF 2 704Sundsvalls FF 2 695Sundsvalls SFK 2 679Sundsvall-Ortvikens BK 2 674Ånge RK 2 657Örnsköldsviksortens RK 2 636Njurunda SS 2 622Gymnastikföreningen Astra 2 597FBC Lo 2 592Bergsåkers BMK 2 589Sundsvalls Friidrottsförening 2 563Moelvens FC 2 553Sundsvalls SLK 2 528Örnsköldsviks KK 2 524Sundsvalls RK 2 518Timrå HSF 2 488Graninge-Alliansen 2 448Örnsköldsviks GK 2 360Kemjoh Hapkido TKD 2 345Kramfors Tennis 2 271Härnösands BK 2 261Skönsbergs SK 2 241Härnösands Curlingklubb 2 232SHRA Sundsvall 2 216KFUK-KFUM Kometerna 2 212Vårby IK 2 200BK Nolia 2 189Danssportklubben Spirorna Härnösand 2 170BK Enjoy 2 166Kramfors AK 2 105Föreningen Ulvö Sport Klubb 2 103Hassels IF 2 103Holmstrand-Helgums SK 2 094Kramfors RK 2 044Nolby Alpina SK 2 043Norrfällsvikens GK 2 040Myckelgensjö IF 2 032Örnsköldsvik Shotokan KK 2 008Bergeforsens SK 2 005Sollefteå GIF BHK 1 984Sollefteå FK 1 983Holafors RF 1 975SDK Lagun 1 922Domsjö IF Bowlingklubb 1 892IBK Sundsvall 1 882Föreningen JoyDancers Sundsvall 1 857Örnsköldsviks SDK 1 853Njurunda RF 1 851Solbergs IF 1 834Nipstadens BK Sollefteå 1 833Sundsvalls BK 1 832Husums Innebandy Klubb 1 815Sundsvalls AIK 1 806Sollefteå GIF Orren IF 1 805Kramfors BK 1 767Sollefteå BTK 1 761Sundsvalls KK 1 721Långviksmons Idrotts o IF 1 713Alnö SK 1 695Timrå KK 1 653Örnsköldsviks PK 1 647Njurunda OK 1 635KK Iskristallen Sundsvall 1 623Sundsvalls SS 1 622Skogslöparna 1 615Sundsvalls SK 1 613Vattenfalls IF Sundsvall 1 602Billsta IF 1 583Sollefteå GIF FIF 1 582IF Karlsvik 1 578Nätra SK 1 577IF Vingarna 1 575Matforsbrottarna BK 1 570Alby FF 1 568Matfors BMK 1 557Ånge DHR 1 556Fagerviks KK 1 549Solens IF 1 527VK Uvarna 1 526Kramforspolisens IK 1 519Ånge SK 1 516Husums Discgolf Klubb 1 516Härnösands Alpina Klubb 1 505Alnö RK 1 505Timrå SOK 1 488Nordingrå BK 1 476Härnösands SS 1 473Sundsvalls SpSK 1 464Sundsvalls TK 1 462Vibyggerå SK 1 455CA-90 Curlingklubb 1 453Nätra SG 1 441Team Härnösand HC 1 431Öviks TK 1 431Drakabergets SK 1 430Nedansjö IK 1 425BK Flash 1 418Kubbe-Norrflärke IF 1 410Kubikenborgs SKF 1 403Hemsö IF 1 397FDK High Coast Apnea 1 393I 21 IF 1 393Käglorna Vattenshow o VSK 1 382Gideå SkF 1 375Matfors VSK 1 372Flärke IF 1 368Vå-Rö TK 1 361Matfors SK 1 358Junsele Bowlingklubb 1 332Järved-Bonäsets Innebandyklubb 1 330Ånge AK 1 319Sundsvalls FS 1 305OK Nolaskogsarna 1 298Njurunda BK 1 294OK Branten 1 293Örnsköldsviks JJC 1 287Näsets RS 1 285Norra BTK 1 283Öviks VSK 1 280Ånge OK 1 278Resele IF 1 272SFK Storfiskarna 1 272IF Rycket 1 268Sollefteå HK 1 266Sundsvalls OK 1 259Härnösands RK 1 259Selånger SOK 1 251Sundsvalls AFF Flames 1 251Moälvens IBK 1 248DK Botten Härnösand 1 248Härnö IF 1 225Örnsköldsviks CK 1 216Njurunda SK 1 207KFUM Basket Ö-vik 1 199Stenstadens Volleybollklubb 1 188Matfors SS 1 185KFUK-KFUM Basketklubb 1 182Sundsvalls SkF 1 173Höga - Kustens Simsällskap 1 173Kungsnäs FC 1 169Timrå Ju-Jk 1 163Stenstans GF Sundsvall 1 155Örnsköldsviks ASS 1 153Klubb KenRo Wado Karate Seishin kan 1 138Timrå SG 1 136Sundsvalls IBF 1 136Storöringens FK 1 112Sundsvallscyklisterna 1 111Skönsbergs BK 1 092Timrå MK 1 078Sundsvalls SFK 1 071Ånge GS 1 065Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK 1 064Sundsvall Curling IF 1 059BTK Gårn 1 050OK Falken 1 044IF Änget Beach 1 040Matfors RF 1 027Sundsvall MBK 1 024CK Skvadern 1 017Sundsvall Biathlon 1 005Överhörnäs SK 1 001Soo Shim TKD Klubb Örnsköldsvik 1 001Härnösands GK 1 000Skellefteå RIF 1 000