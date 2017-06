Kanonlopp av Isac, utmanade landslagslöpare

– Det var svårt och det blev en del småbommar, men jag måste ändå vara nöjd med min insats, summerade Isac von Krusentierna sitt lopp i den tuffa terrängen på Idre Fjälls nordsida.

– Det här var riktigt svår orientering och långa sträckor var det bara att lita till hundra procent på kompassen, konstaterade segraren Fredrik Bakkman.

OK Tisarens Daniel Attsås sprang in på en fin femte plats, åtta sekunder efter trean Erik Andersson, OK Orion.

– Jag bommade lite för ofta, inte så mycket varje gång men sammanlagt blev det en hel del, konstaterade Daniel, medan han pustade ut och laddade omför det extra träningspass som väntade.

– Vår klubb har i uppgift att plocka in kontrollskärmarna efter tävlingen så nu blir det att ge sig ut på ett nytt varv, konstaterade Daniel.Sent startande Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn och Moras Roman Ryapolov lyckades klämma in sig som sjua respektive åtta medan Kåres Jonas Gustafsson slutade fin nia.

Damernas elitklass fick ett snöpligt slut, en kontrollsiffra felade och hela damernas långetapp ströks.

Idre 3-dagars fortsätter på onsdagen med medeldistans innan orienteringsveckan avslutas med jaktstart. För damerna i jaktstarten blir det därför ganska korta tidsavstånd då enbart medeldistansen ligger till grund för deras startlistan.

2017-06-27 Idre 3-dagars, etapp 1, lång

H21, 10 200 m: 1) Fredrik Bakkman, IFK Göteborg, 1.13.38, 2) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, 1.15.48, 5) Daniel Attås, OK Tisaren, 1.18.02, 7) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 1.20.45, 8) Roman Ryapolov, IFK Mora OK, 1.21.28, 9) Jonas Gustafsson, OK Kåre, 1.23.14, 14) Albin Sjöhed, Gävle OK, 1.32.03, 15) Per Eklöf, OK Milan, 1.32.24, 17) Greger Tysk, OK Kåre, 1.33.45, 24) Lasse Jansson, Gävle OK, 1.40.18, 25) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.41.32, 27) Oskar Andrén, OK Tisaren, 1.42.54, 29) Patrik Svedberg, Gävle OK, 1.46.38, 30) Oscar Vångell, Ärla IF, 1.47.47, 31) Mattias Karlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.48.35, 33) Emil Åberg, OK Kåre, 1.50.05, 35) Albin Bergkvist, do, 1.50.38, 36) Mathias Nyström, Norbergs OK, 1.52.24, 37) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 1.52.53, 39) Johan Hallgren, Bjursås OK, 1.56.41, 41) Richard Hejdenberg, Gävle OK, 2.02.07, 43) Simon Sjöhed, do, 2.05.45, 46) Jonas Vikström, Köping-Kolsva OK, 2.12.24, 49) Johan Celander, do, 2.23.05.

D21 Kort, 4 800 m: 1) Susanne Eriksson, OK Milan, 1.00.19.

H21 Kort, 6 700 m: 1) Andreas Axelsson, Linköpings OK, 1.19.51, 4) Niclas Larsson, Köping-Kolsva OK, 1.36.19.

D20, 4 800 m: 1) Saga Sander, OK Milan, 59.35, 4) Mirjam Dalén, Sala OK, 1.13.21.

H20, 7 500 m: 1) Johan Edenhamn, Länna IF, 1.22.06, 2) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, 1.25.12, 5) Mårten Olsson, Gävle OK, 1.35.24.

D18, 4 800 m: 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 59.21, 4) Vilma Von Krusenstierna, OK Kåre, 1.05.45, 9) Hanna Sundström, Västerås SOK, 1.42.45, 10) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, 1.56.49.

H18, 6 700 m: 1) Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK, 57.53, 6) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, 1.09.24, 10) Fredrik Hamrefors, Västerås SOK, 1.16.50, 14) Sixten Törnqvist, do, 1.20.46, 15) Josef Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 1.57.30, 17) Arvid Eriksson, do, 2.11.33.

H17-20 Kort, 4 600 m: 1) Samuel Jonasson, Älvdalens IF OK, 1.43.46.

D16, 4 600 m: 1) Alicia Lundgren, Växjö OK, 52.44, 3) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, 1.04.31, 5) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 1.06.32, 6) Cecilia Lindgren, OK Kåre, 1.11.41, 10) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 2.04.00.

H16, 5 600 m: 1) Alfred Pettersson, Mullsjö SOK, 46.14, 4) Isak Berggren, Gävle OK, 1.23.25, 6) Alfred Liljeström, do, 1.30.09.

D14, 4 000 m: 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 44.39, 2) Elsa Göras, Leksands OK, 54.18, 7) Linnea Fridolfsson, Stora Tuna OK, 1.26.40, 8) Saga Mattsson, Dalaportens OL, 1.47.52, 9) Elin Bryggar, Grycksbo IF OK, 1.59.45, 10) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, 2.06.11.

H14, 4 000 m: 1) Christoffer Lindgren, OK Kåre, 37.09, 2) Eric Hallner, Ockelbo OK, 39.55, 7) Anton Fors, HJS-Vansbro OK, 54.26, 8) Jon Hansson, OK Kåre, 1.01.36, 13) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, 1.14.53, 14) Albin Malmgren, Ockelbo OK, 1.25.41, 15) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 1.29.27.

D14 Kort, 3 100 m: 1) Maja Bäcklund, Ronneby OK, 1.02.04, 2) Ellinor Svedjerot, Gävle OK, 1.17.03.

H14 Kort, 3 100 m: 1) Lowe Hammar, FK Herkules, 53.28, 2) Oskar Hansson, Askersunds OK, 1.04.44.

D12, 3 100 m: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 36.33, 4) Judit Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 43.47, 5) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, 44.21, 6) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, 51.51, 7) Ylva Hansson, OK Kåre, 52.12, 9) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 55.11.

H12, 3 100 m: 1) Linus Nilsson, OK Österåker, 31.08, 9) Axel Hejdenberg, Gävle OK, 38.35, 10) Olle Långberg, Hudiksvalls OK, 39.46, 12) Olle Hallner, Ockelbo OK, 42.21, 15) Wille Söderqvist, OK Kåre, 44.43, 16) Arvid Jonforsen, Hallstahammars OK, 47.46, 21) August Göras, Leksands OK, 56.46, 22) Joel Allmungs, do, 58.50, 24) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 1.01.25, 25) Oskar Karlberg, Leksands OK, 1.02.31, 26) Oskar Englén, do, 1.31.27.

D12 Kort, 2 100 m: 1) Signe Wiksten, Gävle OK, 20.04.

H12 Kort, 2 100 m: 1) Elias Lauri, FK Herkules, 17.53, 2) Felix Slagbrand, Västerås SOK, 20.21.

D10, 2 100 m: 1) Ada Stokkeland, Ålgård Orientering, 17.11, 3) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 21.40.

H10, 2 100 m: 1) Martin Nilsson, Skogslöparna, 12.25, 2) Olle Englén, Leksands OK, 14.10, 4) Oscar Lennell, Strängnäs-Malmby OL, 15.29, 5) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, 16.55, 6) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, 17.10, 9) Noah Tysk, OK Kåre, 18.41, 11) Pontus Allmungs, Leksands OK, 18.56, 13) Isak Stinessen, Dalaportens OL, 21.25, 14) Olle Villman, HJS-Vansbro OK, 22.35, 15) Viggo Lindgren, OK Kåre, 22.49.