Sundsvalls OK:s Stina Nordin tog sommarens andra SM-medalj

I juni fick Sundsvalls OK fira klubbens första SM-guld på 14 år efter att Stina Nordin vunnit sprint-SM.

På söndagen fick klubben och Stina Nordin fira igen, efter att Nordin sprungit hem en JSM-medalj även i långdistans.

Nordin slutade trea i D18-klassen, drygt två minuter efter segrande Skåneslättens Lisa Jonsson-Nordin.

Sundsvalls Hanna Hugosson knep femteplatsen i klassen, bara 14 sekunder efter Nordin.

De bådas väg till finalen gick genom två kvalheat på lördagen, där Nordin och Hugosson tog sig vidare genom att vara etta respektive fyra.

Resultat, SM i långdisans:

D20 A-final, 8 210 m: 1) Johanna Öberg, OK Linné, 1.00.43, 2) Tilda Johansson, OK Orion, 1.02.18, 3) Line Cederberg, OK Pan-Kristianstad, 1.03.00, 19) Hedwig Haas, Sundsvalls OK, 1.13.18.

D18 A-final, 7 100 m: 1) Lisa Jonsson-Nordin, Skåneslättens OL, 51.58, 2) Sanna Fast, Eksjö SOK, 52.00, 3) Stina Nordin, Sundsvalls OK, 54.16, 5) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 54.30.

H21 B-final, 11 740 m: 1) Johan Ek-Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 1.10.16, 2) Albin Andersson, Markbygdens OK, 1.11.08, 3) Viktor Larsson, Hagaby GoIF Örebro, 1.11.10, 24) Anders Axling, Sundsvalls OK, 1.19.55.

H18 C-final, 6 900 m: 1) Olle Sörqvist, Markbygdens OK, 45.51, 2) Benjamin Sturek, SOK Viljan, 47.18, 3) Mårten Olsson, Gävle OK, 50.52, 7) Martin Storkamp, Sundsvalls OK, 53.16, 12) Gustav Frænell, Sundsvalls OK, 57.32, 13) Truls Lindholm, Sundsvalls OK, 58.18.