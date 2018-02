Skotercross, fotboll och livesänd hockey – här är sportens livehändelser i veckan

► Hela veckan

Häng med i vår liverapportering – med senaste nytt från OS i Sydkorea

► Tisdag 13 februari

19:25: LIVE TV: Ishockey, Alltvåan, Kovlands Ishockeyförening–AIK Hockey Härnösand: Följ matchen här

► Torsdag 15 februari

19.00: Ishockey, Hockeyallsvenskan, AIK-Timrå IK (liverapport, text)

► Fredag 9 februari

09.45 Skotercross SM 2018: Se den tredje SM-deltävlingen i skotercross från Tåsjö här

► Lördag 10 februari

15.15 Ishockey, Hockeyallsvenskan, Timrå IK–Södertälje SK (Liverapport, text)

16.00 Fotboll, Svenska cupen, GIF Sundsvall-Norrby 16.00 (Liverapport, text)

► Söndag 11 februari

