Stisse Åberg: Det finns inget som smäller så högt som såna här sköna silverskrällar

För en knall var det. En riktig sån där skön OS-knall som hördes från Pyeongchang till Sollefteå och ekade vidare över det medaljtörstande Sverige.

Martin Fourcade, fransmannen, tog revansch och vann och kunde höja näven redan efter sista skjutningen.

Än sen då.

För bakom honom byggdes ett drama upp som faktiskt slog Kallas guldryck, för där hoppades vi ju så mycket – här visste vi inget och allt var bonus.

Svensken, junioren, den vi numera kallar Super-Seb och Silver-Sebastian, gav sig ut som 14:e man i den här jaktstarten – men närmade sig för varje varv och varje skjutning.

Och till slut var han så när, ungefär de där 11,5 centimeterna på tavlan när man skjuter stående, från medaljen.

Och det var där, vid den sista stående skjutningen som Sebastian Samuelsson sköt sig in i den svenska skidskyttehistorien. Den där kvinnorna har tagit vid under 2000-talet med Magdalena Forsberg och Anna Carin Olofsson innan Björn Ferry slog till i Vancouver – och faktiskt där just kvinnorna visat hur nära det egentligen är till prispallen om allt stämmer i Pyeongchang.

Resten gjorde han själv med transpiration och en kall hjärna

I damernas jaktstart nosade Hanna Öberg på medaljerna när hon åkte upp sig till femteplatsen och Mona Brorsson blev tia efter en klättring på 17 platser.

Nånstans fick Samuelsson säkert inspiration där.

Resten gjorde han själv med transpiration och en kall hjärna.

För det är ju så lätt att darra där vid den sista skjutningen, när han stod där med sex konkurrenter – alla mycket mer meriterade och rutinerade.

Då!

Pang.

Pang.

Pang.

Pang.

Och så en lång, lång väntan – och:

PANG!!!

Fullt hus – och fullt rus ut i draget efter tysken Benedikt Doll som hade silvermedaljen i bakfickan. Men Sebastian Samuelsson behärskade sig, gick sedan i ikapp – och vräkte sig förbi och upp på prispallen.

Jisses vilket lopp.

... och mitt i dramatiken brakade Eurosports digitala sändning ihop där på redaktionen och plötsligt stod vi vid en dator som en Stenmarkhög från slutet av 70-talet.

I en intervju i Radiosporten hörde jag att Samuelsson lovade att klippa sig, han har väl skidskyttevärldens mest vildvuxna frisyr, om och när Sverige tog medalj i stafetten.

Såg vi röken av håret redan nu?

Det här var alltså 20-åringen som är född i Katrineholm, har bott i Malmköping och som med familjen flyttade till Sollefteå som nioåring.

Som man säger: Man kan aldrig vara nog noggrann i valet av föräldrar!

Samuelsson var tolv år när Björn Ferry tog guldet i Vancouver på samma distans 2010.

Silver.

Vilken knall!

FAKTA/Svenska OS-medaljer i skidskytte

1960: Guld, Klas Lestander (20 km)

1968: Brons, stafett (Lars-Göran Arwidsson, Tore Eriksson, Olle Petrusson, Holmfrid Olsson).

1972: Brons, Lars-Göran Arwidsson (20 km).

1992: Brons, Mikael Löfgren (20 km).

1992: Brons, stafett (Ulf Johansson, Leif Andersson, Tord Wiksten, Mikael Löfgren).

2002: Brons, Magdalena Forsberg (sprint 7,5 km).

2002: Brons, Magdalena Forsberg (15 km).

2006: Silver, Anna Carin Olofsson (sprint 7,5 km)

2006: Guld, Anna Carin Olofsson (masstart 20 km).

2010: Guld, Björn Ferry (12,5 km jaktstart)

2018: Silver, Sebastian Samuelsson (jaktstart 12,5 km).

