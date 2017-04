Succéartat junior-SM för distriktets bågskyttar – tog fem guld i Timrå

För andra året i rad fick Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb, IF Karlsvik och Timrå AIF arrangera junior-SM tillsammans.

Flera hundra deltagare gjorde upp om medaljerna och distriktets talanger knep flera pallplatser.

Redan under lördagen lagfinaler tog IF Karlsviks skyttar guld i "Olympiskt skytte", 13-15 års-klassen. Karlsvik tog silver med samma lag förra året, men den här gången räckte det hela vägen till förstaplatsen för trion Aicha Zerrouki, Alfons Bergman och Theo Edström.

I samma klass sköt Sundsvall/Ortviken hem ett brons genom trion Herman Westling, Minea Gidlund och Albin Norberg.

Dessutom blev det ett guld för Sundsvall/Ortvikens lag, i långbåge 13-15 år, där Theo Barkemo, Joel Hagström och Emil Vigetun vann efter finalseger mot Gävle.

Några individuella framgångar blev det också redan på lördagen. I klassen IJD instinktiv 16-20 år tog Felicia Carlsson, Sundsvall/Ortvikens BK, också ett guld och i ICH instinktiv 13-15 år vann Emil Wallin, Timrå AIF.

Under söndagen avgjordes sedan de flesta av de individuella finalerna. Då blev det ett guld till Sundsvall/Ortvikens Theo Barkemo i klassen ICH Instinktiv 13-16 år och ett brons till klubbkamraten Herman Westling i RCH Olympiskt 13-16 år.

Här är övriga resultat av distriktets bågskyttar:

LCH Långbåge 13-15 år: 5) Joel Hagström, S/O BK, 9) Emil Vigetun, S/O BK.

CCH Compound 13-15 år: 9) Tommy Schenell, Timrå AIF.

CJH Compound 16-20 år: 9) Richard Kardeby, Timrå AIF.

LJD Långbåge 16-20 år: 5:) Karin Larsson, IF Karlsvik.

RCH Olympiskt 13-15 år: 4) Theo Edström, IF Karlsvik, 5) Alfons Bergman, IF Karlsvik, 7) Albin Sundström, Timrå AIF, 8) Malte Modig, S/O BK, 9) Alfred Engelmark, S/O BK, 9) Clint Engström, Timrå AIF, 9) Albin Norberg, Timrå AIF, 9) Victor Westling, S/O BK, 9) André Strid, Timrå AIF, 17) Zak Redbrink, S/O BK, 17) Alfred Hedlund, Timrå AIF.

RCD Olympiskt 13-15 år: 5) Aicha Zerrouki, IF Karlsvik, 7) Elin O´Nils, S/O BK, 9) Minea Gidlund, S/O BK, 9) Emma Häggqvist, Timrå AIF, 9) Cecilia Lin, S/O BK, 17) Linnea Rönnqvist, S/O BK.

RJH Olympiskt 16-20 år: 9) Wille Nordström, Timrå AIF.

RJD Olympiskt 16-20 år: 9) Sabina Ångman, IF Karlsvik, 9) Amanda Väyrynen, S/O BK, 17) Tilda Österlund, S/O BK.

BCH Barebow 13-15 år: 9) Jesper Svelander, Timrå AIF.

BJD Barebow 16-20 år: 6) Oliwia Åslund, IF Karlsvik.