23 strukna hästar efter V64-flytten från Bergsåker

På grund av den häftiga temperaturväxlingen söndag-måndag blev Bergsåkersovalen omöjlig att tävla på. Därför flyttades tävlingarna till Gävletravet med hela 23 strukna hästar som naturlig följd.

Lars-Göran Söderberg har få hästar i träning men oftast av hög kvalité. Bergsåkersproffset ser nu ut att ha fått fram ett fyraårssto med stor utvecklingspotential i form av egenägda Guinea Boko. Trots en jobbig resa utvändigt den ledande megafavoriten var hon aldrig i förlustfara.

– Guinea Boko börjar lära sig slappna av under loppen och kan då visa hur bra hon egentligen är, ansåg Söderberg.

Dubbelsegrade gjorde Per Linderoth. Han inledde med debuterande Jack Zon som lite turligt vann sedan värsta hotet upploppsgalopperade. Sanbbloppsräven Boys Going In segrade i stället på ett imponerande sätt. Positionen utvändigt ledaren var inte några problem och viktorian var klar i god tid.

– Han blev lite kaxigare än vanligt när banan var fast och han kände att motståndet var lite enklare, förklarade Linderoth.

Linderoths närapå-grannar Henrik Svensson och Lars Wikström ville inte var sämre än sin Matforskollega. Henrik snabbstartade med Wikströmtränade Amazing La Marc och väl i täten blev det knapp gåsmarsch en lång bit. Efter det blev stoet ostoppbar upploppet ner.

Robert Bergh meddelade i en segerintervju att han från och med i går måndag nu har sexton hästar uppstallade på sin gamla gård utanför Sundsvall.