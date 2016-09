All Above Ås imponerade på Bergsåkerstravet

Bergsåkersfakta

V4-1

1 Tip Jar 14,08

Ove A Lindqvist till täten med 1 Tip Jar. Agerade trögt hela vägen men höll ändå undan knappt men säkert. 11 Lexington Hall på från andra ut 450 kvar, höll mest farten. 6 Filip Boko nära andraplatsen trots stor startgalopp. 4 Arild Möldgård nära pallplats från först utvändigt. 10 Don Draper diskad för galopp, 5 Alvena Ulvea sent struken.

Antal inlämnade system: 11 009 st. Kvar: 1 299 st. Värde: 338 kr.

V4-2

13 Stigge Steel 7,95

Per Linderoth på från fjärde ut 600 kvar med 13 Stigge Steel. Grepp 100 kvar och enkelt ifrån. 12 Guinea Boko med bakom vinnaren. Närmade sig rejält sista biten. 9 Coffie U.N.G. avslutade rappt efters en lucka från fjärde in. 11 Mellby Entre ledsnade utvändigt ledaren. 2 Teqiuila Gel startgalopperade.

Kvar: 400 st. Värde: 1 099 kr.

V4-3

2 Vilma Spring 9,19

Tobias Eklöf tvåa invändigt med 2 Vilma Spring. Tråcklade sig loss 250 kvar för att sedan skaffa övertag i god tid. 4 Only Power agerade lite hetsigt i ledningen. Fullföljde ändå bra. 11 Relay Runner fram utvändigt ledaren 800 kvar. Höll farten starkt hela vägen. 5 Ida Chip G.L. maxutdelning från tredje in. Startgalopp 1 My Little Friend.

Kvar: 79 st st. Värde: 5 541 kr.

V4-4

1 Global Security 2,00

Ulf Ohlsson återtog front efter 550 med 1 Global Security. Tilläts sedan att dirigera i låg fart en lång bit och vann då enkelt. 2 Camerons Dream först i andraspår 1500 kvar. Fullföljde övertygande. 6 Tweener på från andra ut 350 kvar. Helt okay. 3 Livi Kingdom maxutdelning bakom vinnaren. 7 Denver Brodde seg från tredje ut.

V4-utdelning: 58 system får 7 524 kr.

Övriga lopp:

1: Global Un Poco övertog 400 kvar från först utvändigt. Vann med stor marginal. Passe Partout klar tvåa från andra ut.

6: Above All Ås övertog tidigt. Höjde farten eftersom sedan och överlägsen sista biten. Navigator Sib aldrig aktuell från andra ut.

7: Igucci gratisledning 400 kvar när ledaren galopperade. Enkelt undan. Akropolis Scandi säker tvåa från fjärde in.

8: Chenin Blanck på från kön 1100 kvar. Fick segern efter diskning. 11

9: Bonbon Mearas på från tredje ut 750 kvar. Grepp 200 kvar och ohotad sedan.

Bergsåkersfakta:

Totalomsättning: Ingen uppgift . ( V4: 587 425, V86: 23 406 496, DD: 5 124 014,).

Rätt V4-rad: 1-13-2-1. Utdelning: 7 524 kr.

Rätt V86-rad: 6-3-9-8-12-2-11-1. Utdelning. 8 rätt: 154 078 kr. 7 rätt: 670 kr. 6 rätt: 54 kr.

DD: 11-1. Odds: 8,22.

V3: 9-12-13. Utdelning: 18 672 kr.

Kuskligan: Ulf Ohlsson 45 (2), Per Linderoth 33 (2), Ulf Eriksson 14 0(), Jan-Olov Persson 13 (0), Henrik Svensson 11 (1).

Tränarligan: Svante Båth 28 (3), Per Linderoth 20 (1), Jan-Olov Persson 16 (0), Öystein Tjomsland 13 (0), Anders Wallin 10 (0).

Dagens prestation: All Above Ås (6).

Nästa gång: Razor Kronos (6).

Publik: 738.