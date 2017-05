Cobra visade gadden - bet i rejält när han fick chansen

Örjan Kihlström öppnade på V64 med favoriten Hochthereitis som hann fram och avgöra trots att han var sist ännu 300 kvar. Det berodde på att en tapper In Line Tooma tvingats till 1.08 första 500 för att hålla spets - han var ändå tvåa.– Det började inte så bra när vi blev hängande, men det var bara att ta det lugnt, sade Kihlström.

– När jag väl kom ut i sista sväng så var det långt fram, men jag trodde han skulle greja det.

Kihlström vann även med hästens stallkamrat Dibaba som även hon låg sist men avgjorde på säkra ben via 1.12,5 sista tusen.

Favoritseger blev det även i lärlingsloppet där Shkelzen Koka vann knappt med Björn Goop-tränade Time Is Money.

– Jag försökte hitta mållinjen, men det var svårt, sade Shkelzen sedan Linda´s Girl blivit närgången.

I nästa avdelning hade Magnus Jakobsson tidigt ställt in siktet på mållinjen där han satt i ledningen med årsdebuterande I´m Magic. 5-åringen efter Make It Happen hade inga som helst problem att hålla undan via 1.13,5 sista varvet.

– Han var helt klart förbättrad mot i fjol, menade Magnus och då vann hästen trots allt fyra av fem starter.

Magnus vann dessutom efter V64 med Zulu Lynet som hade allt under kontroll från spets.Karriärens femte seger tog även Spydo Ö.K. som numera manageras av Öystein Tjomsland. Ulf Ohlsson satt i sulkyn och hade ungefär lika långt fram som Örjan i V64-1 när upploppet nalkades.

– Han kändes riktigt fin och avslutade fantastiskt bra, sade Ohlsson efter segern på 1.25,1a/2 140 meter.

V64-omgången avslutades av Barkevious Mingo som tidigt fick överta ledningen och därefter hade Carl Johan Jepson allt under kontroll via 1.12,7 sista tusen med hotet Mellby Don Juan fast i rygg.

– Han är väldigt kvick i benen och har lärt sig det här med att tävla, så när jag hamnade lite punchigt på det så provade jag för ledningen och när vi fick den var mycket vunnet, menade Jepson.

I nolloppet ordnade Jepson en hemmaseger genom Linn Hellström-tränade Inshallah. Jepson gav 4-åringen ett perfekt lopp i rygg på ledaren och lucka på upploppet och hon tog sig säkert förbi en ovillig favorit i Baleo Josselyn.

– Jag var glad om hon bara fungerade, menade Linn som var mer överraskad än kusken.

– Hon var lite småtrög och stänkrädd, men sådana hästar brukar ta i lite extra när man lyfter ut dem och det gjorde hon, sade Jepson efter segern på 1.17,4/2 140 meter.

Jepson åkte i första hand upp för att köra Åmålshästen Barkevious Mingo, men åkte hem med en trippel då han förutom Inshallah avslutade kvällen bakom Chacha Sisu.

V64-facit: (lopp 3-7)Omsättning: 4 489 743 krAntal system: 94 807 Rätt rad: 5 Hochthereitis - 8 Time Is Money - 2 I´m Magic - 5 Spydo Ö.K. - 4 Fred Cobra - 8 Barkevious MingoStrukna hästar: 7 Primus Altero (V64-1), 11 Gorgeous Lime (V64-3), 12 Diamond Of Ace (V64-6)Utdelning: Sex rätt: 3 199 system värde 463 kr. Fem rätt: 8 kr. Fyra rätt: Jackpot

V4-facit: (lopp 6-9)Omsättning: 497 037 kronorAtt utdela: 372 778 kronorAntal system: 11 376 Rätt rad: 2 I´m Magic - 5 Spydo Ö.K. - 4 Fred Cobra - 8 Barkevious MingoStrukna hästar: 11 Gorgeous Lime (V4-1), 12 Diamond Of Ace (V4-4)Utdelning: 851 system värde 437 kr

V64:ans gång:V64-1: 5 Hochthereitis kvar 62 694 värde 23 krV64-2: 8 Time Is Money kvar 45 106 värde 32 kr V64-3: 2 I´m Magic kvar 37 731 värde 39 kr V64-4: 5 Spydo Ö.K. kvar 20 992 värde 70 kr V64-5: 4 Fred Cobra kvar 3 631 värde 408 krV64-6: 8 Barkevious Mingo kvar. 3 199 värde 463 kr

Loppen:V64-1Hochthereitis backades ned i kön och avgjorde efter ett vasst upplopp.Favoriten: Vinnaren.

V64-2Time Is Money kördes i ryggar, ut i sista sväng och avgjorde knappt efter strid.Favoriten: Vinnaren

V64-3:I´m Magic i ledning från start till mål.Favoriten: Vinnaren.

V64-4Spydo Ö.K. hade långt fram ännu 200 kvar men avgjorde via en vass spurt.Favoriten: Torpa Nicklas fick press i ledningen och var slagen i början av upploppet.

V64-5Fred Cobra fick chansen från rygg ledaren och avgjorde lätt sedan Ola Montana försvarat sig med galopp.Favoriten: Bucks To Burn satt bra till i tredje ytter men fick det aldrig att bita.

V64-6:Barkevious Mingo övertog ledningen efter 600 meter och hade sedan allt under kontroll.Favoriten: Vinnaren.

V3-facit: (Lopp 9-11)Omsättning: 76 160 krAndelar: 7 616Rätt rad: 8 Barkevious Mingo - 5 Zulu Lynet - 7 Chacha Sisu.Strukna hästar: 12 Diamond of Ace (V3-1), 3 Champion Chip (V3-3)Utdelning: 294 andelar ger 194 kr