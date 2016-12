Daniel Wäjersten Bergsåkersmästare

Daniel Wäjersten gjorde en väl avvägd kuskinsats bakom Markus Pihlströmtränade O.P.’s Fabulous. Ut först i andraspår efter ett varv, lade försikig press på ledaren för att skaffa övertag i god tid.

– Han är ju bara tre år så det var riktigt bra gjort att avgöra mot äldre hästar från den psykiskt jobbiga positionen, menade Daniel.

Kvällen andra 125 000-kronorsdrabbning var finalen av Norrlands Elitserie för ston. Där gjorde verkligen vinnande Catch The Cash skäl för namnet då Bollnässtoet var fullkomligt suverän för Oskar J Andersson. Även det efter en löpning som förstahäst i andraspår.

– Efter fina provstarter var jag riktigt opimistisk, tillstod Andersson.

– När hon tävlar så här hör hon till skiktet alldeles under landets allra bästa ston.

Klassiga Öviks-kallblodet Mix Mollyn kom från några tveksamma insatser i slutstriderna. Men nu när det handlade om kortlopp blev det annat ljud i vinnarskällan. Trots att Ulf Ohlsson blev utsatt för stenhård press under slutrundan var Järvsöfakssonen helt ohotad i V4-inledningen.

– Det är klart att vi hade extra stora förhoppningar på Mix Mollyn när det nu handlade om sprintdistans, konstaterade Ohlsson.

Loppen:

V4-1

1 Mix Mollyn 2,80

Ulf Ohlsson tilläts inleda lugnt med 1 Mix Mollyn. Fick sedan stenhård press under slutvarvet men vann enkelt ändå. 14 Hibokungen spurtade positivt från kön. 6 Blisjur avslutade bra efter sen lucka från tredje in. 3 Spik maxutdelning från andra in. 12 Hongslo Gutten manglade vinnaren, trött 300 kvar. 4 Ros Svarten sent struken.

Antal system: 7 851 st. Kvar: 5 780 st. Värde: 73 kr.

V4-2

3 Volcan D’Inverne 2,63

Ulf Eriksson först i tredjespår 800 kvar från andra ut med 3 Volcan D’Inverne. Tätkänning 300 kvar för att hålla farten bäst sista biten. 12 Vegas med i tredjespår varvet kvar från kön. På själv 500 kvar och avslutade starkt. 2 Quatre Star fullföljde klart bra från utvändigt ledaren. Tidig galopp för 14 Cameron Dream. 7 Lady Sue Hammering ledsnade i ledningen.

Kvar: 5386 st. Värde: 97 kr.

V4-3

10 Navaronne 10,08

Jessica Sidbäck först i tredjespår 700 kvar från tredje ut med 10 Navaronne. Övertag 100 kvar och överlägsen sedan värsta hotet galopperat. 11 Clouds Above på 350 kvar från tredje in. Galopp i platsstriden 75 kvar. 3 Wariner först utvändigt efter misslyckad spetsjakt, föll med flaggan i topp. 5 Digital Photo bra tillbaka efter tidig galopp.

Kvar: 447 st. Värde: 953 kr.

V4-4

12 Husnäs Elving 7,10

Jan Norberg fram till tredje ut varvet kvar med 12 Husnäs Elving. På i slutsvängen för att nosa till sig segern på mållinjen. 5 Gottjärry grepp 100 kvar från utvändigt ledaren. Gav sig motvilligt. 6 Hönn Bles reparerade en tidig galopp på lovande sätt. Galopp även för 8 Dans Mani, 13 Ängsstjärna. 1 Ängsviktor gratisledning 600 kvar, tröttnade något.

V4-utdelning: 117 system får 3 635 kr.

Övriga lopp:

1: My Gun bestämde i ledningen, knappt undan. Mellby Fake fritt 100 kvar från andra in. Närgången sista biten.

6: Magnifik Brodde bestämde i täten. Enkelt ifrån i målskjutsen. Casanova Sisu aldrig segeraktuell först utvändigt.

7: O.P.´s Fabulous grepp 100 kvar från utvändigt ledaren. Knappt undan. 12 Jeppas Picasso nära från fjärde ut.

8: Ready For Money sent loss från tredje in. Hann fram på målfoto. Power Parks grepp 50 kvar från andra in. Nedspurtad.

9: Catch The Cash utan konkurrens.

Totalomsättning: Ingen uppgift. ( V4: 568 779 , V86: 21 670 871 , DD: 5 062 527 , V3: 81 110.).

Rätt V4-rad: 1-3-10-12. Utdelning: 3 635 kr .

Rätt V86-rad: 2-1-7-13-5-3-9-12. Utdelning. 8 rätt: 12 190 kr. 7 rätt: 187 kr. 6 rätt: 28 kr.

DD: 9-12. Odds: 28,97.

Rätt V3-rad: 7.5.9 . Utdelning: 707 kr .

Kuskligan: Ulf Ohlsson 56 (1), Per Linderoth 36 (0), Ulf Eriksson 23 (1), Jan-Olov Persson 14 (0), Martin P Djuse 13 (0).

Tränarligan: Svante Båth 32 (), Per Linderoth 24 (0), Jan-Olov Persson 17 (0), Öystein Tjomsland 16 (0), Markus Pihlström 14 (1).

Dagens prestation: O.P.’s Fabulous (7).

Nästa gång: Quatre Star (3).

Publik: 855.