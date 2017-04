Efterlängtad comeback på Bergsåker för tidigare V75-kung: "Väl förberedd"

Ni minns väl vilken häst som vann flest V75-lopp för två år sedan?

Nej, det var inte Nuncio, Delicious U.S. eller Nadal Broline som fick nöja sig med fyra segrar vardera. Inte heller Sauveur, Digital Ink, Venkatesh eller Nimbus C.D. som tog fem.

Ensam på sex V75-segrar när 2015 summerades stod nämligen Mind Your Face.

Men istället för att fortsätta mot stjärnorna som ovan nämnda så försvann Lars Fribergs galjonsfigur från tävlingsbanan efter blott två framträdanden 2016.

– Hästen var sådär i Olympiatravskvalet på Romme och så här i efterhand kanske det var ett tecken på att han kände av något. Men det var i ett träningsjobb ett par veckor senare som han helt plötsligt blev fyra och en halv grad halt. Det var knappt så att han tog sig hem till stallet, han hade fruktansvärt ont, berättar Friberg.

Hur reagerade du?

– Det kändes hemskt. Den första tanken var att hästen hade brutit benet. Men efter en timme när veterinären fick titta på honom så hade det värsta försvunnit och han hittade inte vad som var fel.

Faktum är att det krävdes en rad undersökningar innan man fann orsaken.

– Det var inte förrän vi magnetröntgade hästen som vi såg att han drabbats av en form av stressfraktur i ett kotsenben. Det kallas för "bone bruise" och är omöjligt att upptäcka med vanlig röntgen eftersom skadan sitter under benhinnan.

Drygt ett år har det alltså tagit att komma tillbaka och comebacken har alltså valts till silverdivisionen på Bergsåker 1 maj. Det innebär också 27:e raka starten inom V75 och ett kärt återvändande till travets finrum för Friberg som bara har fem hästar på träningslistan, men i veckan gjort klart med ett par nyförvärv inkluderat unghäststjärnan M.T.James som för närvarande är konvalescent.

– Det är klart att jag har saknat V75. Jag hade ju både Mind Your Face och Stylish Hanover en period och var ofta med på lördagarna. Nu är det ingen lördag, men det betyder att det är den gamla starttiden för tävlingarna och det gläder mig ännu mer.

Hur är Mind Your Face förberedd inför comebacken?

– Han är väl förberedd. Det är mer än ett halvår sedan skadan läkte ut och hästen har fått en full vinterträning plus ett par snabbare genomkörare. För några veckor sedan gick han ett provlopp på 1.12,4 över kort distans och det var med träningsskor utan att jag begärde något speciellt. Även kvalet löste han med luft under vingarna via 1.13,4 sista varvet.

Tror du att hästen kan komma tillbaka till samma nivå som 2015?

– Jag har aldrig haft en häst av den här kalibern och kanske aldrig får det igen så jag hoppas verkligen det. Men det beror nog på hur ont han har haft i tävlingsmomentet. Det brukar avgöra om de är beredda att bjuda till sista 100 meterna. Men hästen har en sådan härligt obekymrad inställning till livet i övrigt att jag hyser hopp om att han ska kunna komma tillbaka. I så fall tror jag fortfarande att han har mycket att hämta, även om han tjänat mycket pengar så tycker jag inte att han fått full utdelning på sin kapacitet ännu.

Hur ser du på måndagens uppgift?

– Läget är bästa tänkbara. Faktum är att jag tror att han haft fyra på vojlocken vid fyra av V75-vinsterna och bakom bilen är det perfekt. Skulle hästen komma till ledningen så vill jag att han körs där, han är väldigt effektiv i den positionen.

Hur gör du med utrustning och balans?

– Han kommer att gå precis som tidigare förutom att han får ha skor bak. Tiden han tävlat barfota bak kan vara förbi med tanke på skadan, det ska vara vid väldigt väl valda tillfällen i så fall.

Är han redo att segerstrida direkt?

– Tror man det så kanske man underskattar vad 13 månader utan tävling betyder. Själv kan jag inte göra en vettig chansbedömning. Ska man titta på andra hästar jag startat efter liknande uppehåll så har de inte presterat i första starten, men de hade å andra sidan inte tränat så bra som Mind Your Face har gjort.

– Vinner han så blir jag överraskad, men inte förvånad, om man nu kan säga så, summerar Lars Friberg.