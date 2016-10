Ex-bergsåkare i fokus – Pöllänen dominerade lunchtravet

Bergsåkersfakta

V4-1

15 Lisa C.D. 8,93

Rauno Pöllänen svarade ut angrepp bakifrån 800 kvar från tredje ut med 15 Lisa C.D. Övertag redan i slutkurvan och överlägsen sista biten. 14 Damu Cherry med bakom vinnaren. Fullföljde klart bra. 3 Miss Crazy Fresch spurtade rappt efter sen lucka från tredje in. 12 Hedwig trea i tredjespår 850 kvar. Aldrig aktuell.

Inlämnade system: 41 360st. Kvar: 6 949 st. Värde: 262 kr.

V4-2

3 Ellieann 6,26

Ove A Lindqvist forcerade 3 Ellieann till täten efter 500. Fick bestämma tempot sedan och vann mycket enkelt. 3 Vernin Starlight först i tredjespår 700 kvar från fjärde ut. Agerade segt. 8 Victor Ruda med bakom måltvåan. Stred ända hem om andraplatsen. Långt ner till målfyran.

Kvar: 2 813 st. Värde: 629 kr.

V4-3

8 Heavy Infantry 21,02

Rauno Pöllänen med i fjärde in med 8 Heavy Infantry. Fick chansen mitt på upploppet och störtdök då till knapp seger. 13 Mr Concept på från kön på sista stallsidan. Nöp andraplatsen på mållinjen. 2 Xilla Swing hårt uppvaktad i ledningen sista 800 utan att ge upp. 6 Pandora Diamant höll tempot uppe utvändigt ledaren. Inte stort slagen.

Kvar: 250 st. Värde: 7 284 kr.

V4-4

1 Järvsö Mona 3,51

Jan Ove Olsen övertog dryga varvet kvar med 1 Järvsö Mona. Höll farten uppe under slutvarvet och gled då lättvindigt undan sista biten. 10 Åse successivt fram i tätkänning utan att förmå gå i närkamp. 8 Min Pärlemor tog tredjeplatsen på mållinjen från tredje in. Galopp bland annat 5 Arja Balderina, 7 Spang Celin, 11 Bjönnum Fröja.

Utdelning: 134 system får 13 566 kr.

Övriga lopp:

5: Henrik Svensson med i spåren från fjärde ut, På själv 450 kvar, hann fram i god tid. 9 Hope Solo höll farten bra i front.

6: Queen Frecel på från andra ut 350 kvar. Avgjorde sista metrarna. Here I Go Again stretade emot bra från ledningen.

7: Guinea Boko på 350 kvar efter fin draghjälp från kön. Avgjorde i ett nafs. Casa Roma drog fram vinnaren, fullföljde starkt.

8: Helga Viking uppvaktad under slutvarvet. Aldrig i förlustfara. Varg Faks försökte fåfängt gå i närkamp.

9: Captain Marancourt ut från andra in 150 kvar. Avgjorde problemfritt. Kung Gustav avslutade positivt upploppet ner.

Totalomsättning: 6 483 290. ( V4: 2 436 816, V5: 362 723, V3: 38 200.).

Rätt V4-rad: 15-3-8-1. Utdelning: 13 566 kr.

Rätt V5-rad: 5-2-12-8-2. Utdelning: 33 300 kr.

Rätt V3-rad: 12-8-2. Utdelning. Två rätt: 13 654 kr

Kuskligan: Ulf Ohlsson 47 (2), Per Linderoth 33 (0), Ulf Eriksson 14 0 (0), Jan-Olov Persson 13 (0), Henrik Svensson 12 (1).

Tränarligan: Svante Båth 29 (1), Per Linderoth 20 (0), Jan-Olov Persson 16 (0), Öystein Tjomsland 13 (0), Anders Wallin 10 (0).

Dagens prestation: Guinea Boko (7).

Nästa gång: Casa Roma (7).

Publik: 704.