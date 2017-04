Lovande kallblodsstoet Granetta tog tredje segern i karriären på Dannerotravet under påskaftonen. Trots att Jimmy Jonsson fick startgalopp med pappa Alfa fyraåring kunde duon målfotovinna. Martin Djuse skrällsegrade med egentränade Cameron Dream trots köläge 600 kvar. Rikard Skoglund kuskade hem en V5-dubbel med Rally Didrik samt All In No Out.