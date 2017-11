Intressant V5-omgång på Bergsåker – här är expertens hetaste tips

Bergsåker 23 november:

Man inleder med ett sprinterlopp där vi åter får se Digital Ink på väg att tävla sig i den form han hade när han radade V75-segrar för några år sedan. Han bör med andra ord ha en vettig chans här, men vi tror ändå att han kan få svårt mot läges- och distansgynnade Highway Call. Två streck bör räcka långt.

Singelstrecken blir ändå två och i montéloppet (V5-3) tror vi på tredje raka för Jennifer Persson och Noble Power och i det kallblodslopp som avslutar omgången bör som oftast en fyraåring kunna reglera sina äldre konkurrenter och vi lämnar av den anledningen Hägern T.H. ogarderad. Svårast emot blir Bonaldo, loppets andra fyraåring, men där är galopprocenten väl hög.

V5-1

Highway Call är snabb från start och bör ha en vettig chans att leda runt om. Digital Ink är både snabb och stark och har tre starter efter sitt långa tävlingsuppehåll. Han möter enklare motstånd än i sina två senaste starter och är given på kupongen. Fire To The Rain är segerlös hittills i år men tävlar normalt mot mycket tuffare hästar än de flesta här. Leo On Line gör en av sina sista starter och har platschans på läget.

Ranking: 2-5-6-1-4-8-7-3

V5-2

Fullpoint kommer från seger och även om det blir täta starter kan det bli andra raka. Västerbo Jeppe är inte helt pålitlig men bra för klassen de gånger han går felfritt. Pastora Quo Vadis har gjort två starter efter en liten paus och är på väg uppåt i form. Stallion Töll har ett intressant utgångsläge och är också streckvärd.

Ranking: 7-11-9-2-4-6-5-8-3-10-1

V5-3

Noble Power kommer med två raka segrar i monté och ställs mot ett passande motstånd den här gången. Special Topwheels går jämnt och bra och det ska intressant att se hur han klarar sig i montédebuten. Aramis Hornline har visat att han trivs i monté och står bra inne på pengarna. Kalcedon ser inte så tokig ut och kan duga om det klaffar på vägen.

Ranking: 13-14-4-12-8-11-9-7-5-2-1-3-10-6-15

V5-4

Jade Zon har gjort två bra lopp i rad utan att visa allt sitt kunnande. Bra chans igen trots att hon möter äldre hästar. Dream Casino har en fin proposition och är säkert med långt framme igen. Peak Me B. har ett lite knepigt läge, men är bra nog att runda de flesta. Canadian Pace gick en bra tid över sprinterdistans senast och har ett intressant smygläge.

Ranking: 10-4-14-5-8-15-13-3-1-7-11-12-9-2-6

V5-5

Hägern T.H. möter nästan enbart äldre hästar, men det är nog bara positivt och han ska ha en vettig segerchans. Bonaldo är tillsammans med den förre enbart fyra år. Kapaciteten är det inget fel på men han måste sköta sig också. Sindy Löper vann ett långlopp på bra sätt näst senast och och står bra till här. Smefaksen tränar bra men har svårt att sköta sig i lopp.

Ranking: 10-9-4-12-15-6-2-3-5-14-13-11-1-7-8

Systemförslag

V5-1: 2,5 Res: 6,1

V5-2: Alla elva hästarna Res: 7,11

V5-3: 13 Noble Power Res: 14,4

V5-4: Alla femton hästarna Res: 10,4

V5-5: 10 Hägern T.H. Res: 9,4

Rader: 330 Kostnad: 330 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Miss Hejaracka - 1 Krossteknik. Outs: Front Pace.

Lopp 2: 11 Olsims Erik - 9 Mo Lynhild - 2 Timotejs Fröken. Outs: 6 Lucifers Laban.

Lopp 3: 11 Miss Golden Quick - 6 Upper Crust - 13 Ultimate Goal. Outs: 7 Lyckans Erik.

Lopp 4: 10 Alfie - 8 Silver Jo - 7 Prins Elden. Outs: 6 Kolbergs Lillefot.

Lopp 10: 3 Jeppas Qurt - 8 Special Director - 1 East Perfect. Outs: 9 Cool Pleasure.

MATS PERSSON