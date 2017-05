För Love You-dottern New Direktion betalade Bergsåkersproffset Per Linderoth140 000 riksdaler.

Robert Bergh investerade en kvarts miljon i Hartbeat Boz, en hingst efter Joke Face, samt 150 000 kronor i At the Post. Även den sistnämnde har, inte helt överraskande, Love You som pappa. Dyrast av alla unghästar blev Maharajah-sonen Boycott vilken gick lös på 800 000 och köptes av Fredrik Jireteg från Västerås.