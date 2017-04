Queer Fish förnedrade motståndet på Bergsåker

V4-omgångens största favorit Queer Fish gjorde verkligen skäl för det förtroendet sedan Kaj Widell styrt Bollnäsvalacken till ledningen efter ett halvvarv. Duon höll sedan jämnt, högt tempo hela vägen vilket resulterade i en, minst sagt, överlägsen viktoria. Närmare bestämt med ett femtiotal meter.

– Hästen blev lite hetsig men aldrig så att det var någon fara, informerade Widell.

– Det här var min mest överlägsna seger någonsin trots att jag har hållit på så många år.

Detta var Bollnäsamatören Magnus Träffs nionde tränartriumf på 18 försök detta år. Verkligen ett imponerande facit.

Bollnäskusken Peter Eriksson ramade in V4-omgången. Först fick han vikariera bakom Trönö Jänta. Efter tidig ledning, och sedan favorittrion galopperat bort, sig blev vinsten för kallblodsstoet lättvindigt. Med formtoppade jämtskan Kenedisa Rollax blev det samma scenario.

– Trönö Jänta var verkligen en angenäm bekantskap, upplyste Eriksson.

– Kennedis Rollax hade vi en hel del förhoppningar efter hennes fina årsdebut nyligen.

Det jämtländska tränarlöftet Oscar Berglund tog årets fjärde seger på 14 försök. Detta sedan Ulf Ohlsson tidigt tagit kommandot med Berglunds USA-import Cobourg Hanover och seglat undan till överlägsen vinst.

– Han vann på spänstiga ben och med mycket sparade krafter, berömde Ohlsson.

V4-1

Trönö Jänta 9,23

Peter Eriksson direkt till täten med 6 Trönö Jänta. Blev tufft uppvaktad sista halvvarvet men visade bra kämpaglöd och vann säkert. 10 Hönn Blesa snabb attack från andra ut 600 kvar, fullföljde klart plusbetonat. 8 Harnsta Spiken maxutdelning bakom vinnaren. Galopp 3 Bäcklös Wiken, 7 Lome Tornado samt 9 Kjölstad Faks.

Antal system: 48 853 st. Kvar: 9 884 st. Värde: 199 kr.

V4-2

6 Queer Fish 1,28

Kaj Widell blev släppt till spets efter 500 med 6 Queer Fish. Skaffade sig direkt en-50-60 meters ledning vilket enkelt behölls in i mål. 6 Serious Try frontade direkt för att sedan välvilligt överlåta till vinnaren. Vann klungspurten utan problem. 3 Janne Sisu avslutade gediget från andra ut.

Kvar: 9 039 st. Värde: 218 kr

V4-3

1 Sam Forget 3,01

Rauno Pöllänen behöll enkelt initiativet via en 09-öppning med 1 Sam Forget. Drog sedan i 11,5-fart hela vägen vilket resulterade i en imponerande seger. 2 Baron D’Inverne tog andraplatsen strax före mål från andra in. 8 Sugar Daddy fullföljde starkt först i andraspår. 10 Strong Will maxutdelning från tredje ut.

Kvar: 5 445 st. Värde: 362 kr.

V4-4

6 Kenedisa Rollax 5,46

Peter Eriksson övertog efter 400 med 6 Kenedisa Rollax. Fick sig en tryckare mitt i loppet men höll ändå enkelt ifrån sig de övriga i slutskedet. 11 Inez Fri fritt invändigt sista biten från tredje in och blev tvåa på det. 12 Damu Cherry långspurtade gediget från fjärde ut. 13 Apollonia galopperade 200 kvar först utvändigt. Platsaktuell i det läget.

V4-utdelning: 3 587 system får 550 kr.

Övriga lopp

5: Wilda Fille passerad 150 kvar i ledningen. Kontrade till seger. Vestpol Gladiator klart grepp mitt på upploppet.

6: Cobourg Hanover tidigt till front. Ryckte undan 700 kvar, överlägsen sedan. Viktor Barsk avslutade gediget från andra ut

7: Divas Dreamgirl provade sticka undan 200 kvar i ledningen. Vann knappt. Fiona’s Dream fullföljde positivt.

8: Elvis Ruda grepp strax innan mål. Winning Kiss övertog 350 kvar. Inte stort slagen.

9: Eliax på 600 kvar från andra ut. Kopplade grepp i god tid. Digital Future spurtade piggt via sen lucka.

Totalomsättning: 8 128 174. (V4: 2 635 423, V5: 1 102 645, V3: 77 170.)

Rätt V4-rad: 6-6-1-6. Utdelning: 550 kr.

Rätt V5-rad: 12-11-2-8-5. Utdelning: 46 793 kr.

Rätt V3-rad: 2-8-5. Utdelning: 28 939 kr.

Kuskligan: Ulf Ohlsson 21 (1), Ulf Eriksson 15 (0), Daniel Wäjersten 6 (1),

Per Linderoth 5 (0), John Östman 5 (0).

Tränarligan: Svante Båth 9 (0), Martin P Djuse 7 (0), Björn Röcklinger 7 (0), Per Linderoth 6 (0), Markus Pihlström 6 (1).

Dagens prestation: Queer Fish (2).

Nästa gång: Hönn Blesa (1) .

Publik. Ingen uppgift (fri entré).