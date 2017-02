Snöplig målgalopp för V4-banken på Bergsåker

Bergsåkerfakta

V4-1

4 Carisma Mearas 4,90

Susanne H Osterling loss 400 kvar från tredje in med 4 Carisma Mearas. Duellerade upploppet ner och hann dit på linjen. 2 Leia Skywalker grepp 350 kvar från andra in, åkte dit sista biten. 1 Lindsey Vonn avslutade bra från fjärde in. Hejdlös startgalopp för 3 Indiana Sund. 10 Nikita Broline sent struken.

Inlämnade system: 31 229 st. Kvar: 13 600 st. Värde: 99 kr.

V4-2

8 Bone Machine 63,51

Michael Melander med i andra in med 8 Bone Machine. Hittade ut 200 kvar, spurtade rejält och fick en gratisseger på det. 4 Hope Solo sent loss från andra ut, avslutade rappt. 3 Classic Gentleman fullföljde starkt från tredje ut. 10 Helios Håleryd diskad etta efter att ha galopperat precis innan och över mållinjen med grepp.

Kvar: 201 st. Värde: 6 254 kr.

V4-3

8 Wariner 1,66

Ulf Eriksson forcerade tidigt 8 Wariner till tät. Tilläts bestämma farten länge, ryckte undan 200 kvar och vann smått överlägset. 7 Greenstar överlät till vinnaren. Fick chansen i god tid utan att förmå utmana. 12 Cao Dai höll farten duktigt från köplats. 10 Paying Guest tappade geisten från först utvändigt. Struken 2 Fred Cobra.

Kvar: 176 st. Värde: 7 692 kr.

V4-4

5 Garnsey Boko 2,38

Ulf Ohlsson direkt till täten med 5 Garnsey Boko. Inledde i lugnt tempo men blev rejält utmanad i slutskedet. Avgjorde klassigt. 9 Tournament pressade vinnaren under slutvarvet, fullföljde positivt. 5 She´s Racy spurtade starkt efter sen lucka. 11 Quatre Star fast mellan hästar. 12 Bambi Flash maxutdelning från andra in.

Utdelning: 114 system får 11 876 kr.

Övriga lopp:

5:Färsta Mareld stack 400 kvar från ledningen och vann överlägset. B.W.Kurreduktig tvåa från först utvändigt.

6:Vickie Frontline ut från andra in 200 kvar. Kopplade grepp i god tid. DimancheMearas gav sig motvillligt från ledningen

7:Such A Knight övertog efter 500. Höll undan med liten marginal. Under TheCounter avslutade rejält från andra ut.

8:Eldmyran knappt övertag 200 kvar från andra in. Behöll avståndet in i mål.Mållan försvarade sig duktigt från ledningen.

9: Affordable Lad grepp 150kvar från andra ut. Behöll det enkelt i finishen. Gurra Knight långspurtadeplusbetonat.

Fakta:

Totalomsättning: 5 282 kronor. (V4: 1 812 624, V5: 553 973, V3: 28 510.

RättV4-rad: 4-8-8-5. Utdelning: 11 876 kr.

RättV5-rad: 4-6-2-9-10. Utdelning: 27 059 kr.

RättV3-rad: 8-5-10. Utdelning: 7 127 kr.

Kuskligan: Ulf Ohlsson 13 (3), Ulf Eriksson 8(1), Daniel Wäjersten 4 (0), Martin P Djuse 2 (0), Jimmy H Andersson 2 (0).

Tränarligan: Svante Båth 7 (2), Robert Bergh3 (0), Krister Jacobsson 3 (0), Per Linderoth 3 (0), Martin P Djuse 3 (1).

Dagensprestation: Garnsey Boko (4).

Nästagång: Tournament (4).

Publik:743.