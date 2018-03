Sofia Frilén ordnade jackpot på GS75 i Östersund

ÖSTERSUND. GS75-omgången i Östersund på söndagen började med en skräll och avslutades med en annan och spiken i kistan för de som hängde kvar slog Sofia Frilén in när hon satte dit 45-oddsaren Benita, tränad av Ingemar Söderberg. Segertiden blev 1.15,6a/2 140 meter.

– Det är helt otroligt att det går så bra, sade Sofia som dessutom var tvåa med Order By Box tidigare under dagen och även tvåa inom V75 under lördagen.

– Hon behöver sådana här lopp och det blev perfekt för henne och hundra kvar var det klart, fortsatte Sofia.

MATS PERSSON