Tre gånger Bergsåker på V64

Det var regnigt och blött i Skellefteå under tisdagskvällen men det bekom inte Gresille Boko som vann det inledande loppet för Ulf Ohlsson. Efter ett lopp i tredje ytter bet det bra i andraspår genom sista sväng och hon fångade inledaren i god tid. Jeanette Hedin tränar och segertiden blev 1.18,4/2 160 meter.

Dagens mest överlägsna vinnare blev Henrik Svensson-tränade Gustav E. när han vann ett stayerlopp efter ledning från start till mål. Han ökade bara ut avståndet till konkurrenterna på slutrundan och gav inte favoriten Fender någon chans att komma i närheten. Segertiden blev 1.28,0/2640 meter.

I första DD-avdelningen ledde länge Bandit Hornline för Janne Norberg, men Per Linderothfick bra snurr på Boys Going In sista 700 och kämpade ned ledaren sista biten. Segertiden blev 1.15,0a/2 140 meter.

Dessutom vann Öystein Tjomsland-tränade Eldteksa det inledande 3-åringsloppet för Ulf Ohlssonsedan snabba Marre R.F. galopperat 300 kvar.