Ulf Ohlsson räddade favoritspelarna på Bergsåker

Bergsåkerfakta

V5-1

11 Sam Forget 3,76

Rauno Pöllänen fram utvändigt ledaren 1100 kvar med 11 Sam Forget. Forcerades till tät 550 kvar och överlägsen sista biten. 9 Alva Garbo först i tredjespår 600 kvar från tredje ut. Säker måltvåa. 7 Akropolis Scandi spurtade bra efter sen lucka. 3 Seven Jersey gav upp helt från ledningen trots normalt inledningstempo.

Inlämnade system: 7 195 st. Kvar: 2 018 st. Värde: 178 kr.

V5-2

1 Todays Butterfly 2,95

Jenny Brunzell tvåa invändigt på avstånd med 1 Todays Butterfly. Tätkänning 600 kvar och enkelt förbi mitt på upploppet. 6 Huckleberry Finn drog i hårt tempo, 13,3/1000. Mattades lite sista biten. 7 Nelle Pride fullföljde starkt från mestadels först utvändigt. 3 Cantab Sisu maxutdelning från tredje in. Struken: 2 Young Von Hall.

Kvar: 1 276 st. Värde: 282 kr.

V5-3

1 Seismic 3,08

Uld Eriksson tog enkelt befälet med 1 Seismic. Tilläts sedan dirigigera i mediokert tempo en lång bit och blev då onåbar. 11 Filip Boko tredje ut efter en bit. På 300 kvar och säker tvåa. 10 Disobey Am fullföljde positivt från andra ut. 2 Peat Chimney hakade på anständigt bakom vinnaren. 8 Lyckans Deluxe bra tillbaka efter tidig galopp.

Kvar: 913 st. Värde: 394 kr.

V5-4

1 Färsta Mareld 1,74

Ulf Ohlsson styrde och ställde i täten med 1 Färsta Mareld. Utmanad i målskjutsen och då ytterst nära galopp. Vann ändå säkert. 9 Eldgrej eftersom fram bakom vinnaren. Nära i mål. 3 Åhs Mara vann klungspurten från andra in. 11 Soltuns Kosmos spurtade bra i skymundan. 15 Prins Odin anonym i kön.

Kvar: 872 st. Värde: 412 kr.

V5-5

7 Hall Of Fashion 3,38

Ulf Ohlsson frontade per omgående med 7 Hall Of Fashion. Slapp uppvaktning sedan och vann då mycket komfortabelt. 4 Capriola Etell fast med sparade krafter bakom vinnaren. 9 Alvena Vanja långspurtade plusbetonat från fjärde ut. 6 Tinto One höll mest farten från först utvändigt. 13 Fionas First galopperade upprepat.

Utdelning: 777 system får 463 kronor.

Övriga lopp

1: Drizzle C.C. ut från andra in 300 kvar, spurtade till knapp seger. Assault nära att hålla undan från ledningen.

2: Hiboscott på från andra ut 250 kvar. Hann fram till fotovinst. Eldiga Sessan gav sig motvilligt från först utvändigt.

8: Karlängs Linda övertog varvet kvar. Utan konkurrens i slutskedet. Sicken Ålj höll farten starkt under slutvarvet.

9: Backes Kosing loss från tredje in 200 kvar och spurtade till klar seger. Basil Mearas avslutade ettrigt från andra in.

Bergsåkerfakta

Totalomsättning: 2 098 009 kronor. ( V5: 554 113, V4: 493 845, V3: 21 930.).

Rätt V5-rad: 11-1-1-1-7. Utdelning: 463 kr.

Rätt V4-rad: 1-1-7-11. Utdelning: 676 kr.

Rätt V3-rad: 7-11-7. Utdelning: 16 448 kr

Kuskligan: Ulf Ohlsson 49 (2), Per Linderoth 34 (0), Ulf Eriksson 16 (1), Jan-Olov Persson 13 (0), Henrik Svensson 12 (0).

Tränarligan: Svante Båth 30 (1), Per Linderoth 21 (0), Jan-Olov Persson 16 (0), Öystein Tjomsland 15 (0), Markus Pihlström 10 (0).

Dagens prestation: Sam Forget (3).

Nästa gång: Lyckans Deluxe (5).

Publik: 702.