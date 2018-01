Unique Findings fixade unik seger för Daniel

SOLVALLA. Färske proffstränaren Daniel Wäjersten tog sin första tränarseger på Solvalla under tisdagskvällen då Ulf Ohlsson tog en av sina tre V64-segrar just med Unique Findings. Från springspåret hittade Ohlsson till ledningen och efter att ha fått bestämma via 1.19,8 första tusen gick hästen undan till en lätt seger på 1.17,1/2 140 meter.

– När vi kom till ledningen blev han lugn och fin och låg inte på något alls och vann väldigt enkelt, kommenterade Ohlsson hästen som delägs av Daniel och kompisen Viktor Lyck.

MATS PERSSON