Hela fem lopp kuskade Ulf Ohlsson hem under söndagens travtävlingar i Bollnäs. Bergsåkeramatören Peter Backlunds S.T.C.C. Faksen lotsade Uffe in från ledningen och därmed är Norgeimporten fortsatt obesegrad och felfri i sin nya regi. Från samma position avgjorde Lars Wikströms Tinto One bekvämt medan Svante Båths Mellby Empire spurtade till knapp vinst från fjärde ut. Ohlssons övriga vinnare var kallblodsduon Björs Idun och Björs Frej åt Anette Lagergren.