Vidar Tjomsland över miljonen

Vidar Tjomsland basar för brorsan ÖysteinsBergsåkersstationerade Sverigefilial med den äran. Dessutom utvecklas hanskuskfärdigheter stadigt vilket vidimerades ytterligare med denna dubbelseger.Orutinerade Grude Svarten måttades in med ett huvuds marginal och Sjeikens Gullagerade som en pascha från ledningen.

– Sjeikens Gull blev det väldigt enkelt med då jag hadefull koll på värsta hotet, ansåg Vidar Tjomsland.

– I och med storloppssegern i fredags påÖstersundstravet (Langelands Odin) passerade jag 1 miljon kronor i inkördapengar under samma år vilket jag inte varit i närheten av tidigare.

Markus Pihlströms Importedfromdetroit höll sig tillrätt gångart inledningsvis. När sedan Ulf Eriksson tilläts husera i eget tempoframme i ledningen blev duon stört omöjliga att rå på.

– Jag kände redan i provstarten att han nog skulle skötasig, kommenterade Eriksson.

I och med denna seger övertog Markus Pihlströmfemteplatsen i Bergsåkers träningsliga med sina 10 årssegrar.

Även hemmatränaren Martin P Djuse har hästarna i braslag. Han fick sätta punkt på tävlingsdagen genom att spåra hela vägen medtreåringslöftet Höwings Vipower.

– Trots att hästen är så otroligt lat lyckades jagövertyga honom att hålla tempot uppe hela vägen, kommenterade Djuse förnöjt.

Så gick spelet på Bergsåker:

V5-1

9 Importedfromdetroit 1,98

Ulf Eriksson forcerade 9 Importedfromdetroit till front 1550 kvar. Tiiläts sedanköra i lågt tempo en lång bit och var då oslagbar. 8 Comewithaflash successivtfram till tredje ut. Attackerade 350 kvar men fick inrikta sig på andraplatsen.3 Ippon Futura mazutdelning från andra in. Tidig galopp för 4 The Last Crown.

Inlämnadesystem: 3 807 st. Kvar: 2 473 st. Värde: 58 kr.

V5-2

1 Sjeikens Gull 2,40

Vidar Tjomsland behöll enkelt ledningen med 1 Sjeikens Gull. Bevakade sedanfältet för att rycka undan till komfortabel viktoria 150 kvar. 4 Varg Riga ner bakomvinnaren efter misslyckad spetsjakt. Fick chansen i god tid uatn att förmå gå inärkamp. 2 Håksätter Svarten säker trea från tredje in. 10 Lome Jarl bratillbaka efter tidig galopp.

Kvar: 1 945 st. Värde: 136 kr.

V5-3

2 Orlando Triss 6,67

Kaj Widell skaffade sig stor ledning 600 kvar från först utvändigt med 2 OrlandoTriss. Höll sedan farten uppe fram till säker seger. 15 Eva I.H. med i spårenfrån kön. Inte stort slagen. 11 Googi fullföljde klart plusbetonat från enmittfältsposition. 7 Tournament agerade trögt hela vägen från andra ut. 8Golden Delicious sent struken.

Kvar: 400 st. Värde: 364 kr.

V5-4

5 Ruus Otto 4,12

Jenny H Åsberg eftersom fram till fjärde in med 5 Ruus Otto. Tog sats 400 kvar ochhade allt klart redan 100 kvar. 2 Lennart Viking gratisledning 700 kvar frånandra in. Orkade inte riktigt. Alm Kasper höll farten uppe på ett positivt frånköplats. 6 Åsarappen galopperade i ledningen 750 kvar. Såg då slagen ut efteren inledande 25,5-runda.

Kvar: 112 st. Värde: 1 300 kr.

V5-5

3 Höwings Vipower 7,33

Martin P Djuse sände 3 Höwings Vipower till tät per omgående. Slapp sedan uppvaktningoch gled då undan till säker seger. 10 Spirit Of Hijala hängde i tredjespårsista 1400. Kämpade ändå till sig andraplatsen. 4 Nacron Walker fullföljde brafrån andra ut. 7 Ultimate Goal anonym från först utvändigt.

V5-utdelning: 2 425 kr.

1: Grude Svarten på från andra ut 350 kvar. Han framprecis på mållinjen. Månprinsessan klart grepp 75 kvar men åkte dit.

2: Real Struggle skaffade rejält övertag i god tidfrån utvändigt ledaren. Whitsun Eve fritt bakom ledarparet 200 kvar. Inget hot.

3: Catwalk In övertog efter 600. Tillät dirigera ochvann då säkert. Wariner överlät täten. Fast med sparade krafter i mål.

4: Sweet Victoria attackerade 600 kvar från andra. Varförst 150 kvar och enkelt ifrån. Fast Amore spurtade starkt från kön.

Totalomsättning: 1 364 377. ( V4: 191 214, V5: 224267, V3: 17 490.).

Rätt V4-rad: 2-9-9-1. Utdelning: 136 kr.

Rätt V5-rad: 9-1-2-5-3. Utdelning: 2 425 kr.

Rätt V3-rad: 2-5-3. Utdelning: 2 180 kr

Kuskligan: Ulf Ohlsson 47 (0), PerLinderoth 34 (1), Ulf Eriksson 15 (1), Jan-Olov Persson 13 (0), Henrik Svensson12 (0).

Tränarligan: Svante Båth 29 (0), PerLinderoth 21 (1), Jan-Olov Persson 16 (0), Öystein Tjomsland 15 (2), MarkusPihlström 10 (1).

Dagens prestation: Orlando Triss (7).

Nästa gång: Spirit Of Hijala (9).

Publik: 638.