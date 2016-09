Tronskifte på gång i Västra?

Under ett antal år var det Ljunga, där i slutet av 80-talet och början av -90, några år senare var det Fränstas tur att ta över som Västras flaggskepp och nu de senaste åren har det varit Ånge som burit epitetet.

Stöde ska vi heller inte glömma (om vi nu ska räkna Stöde som Västra), som regelbundet gjort och gör besök i det nationella seriesystemet.

Backar vi ännu längre tillbaka i tiden, till 50-talet, hittar vi Ljunga IF i gamla tvåan, som på den tiden var landets näst högsta serie.

Men allt har sin tid och numer sliter de gulsvart-klädda i skarven mellan fyran och femman hemma på Ljungalid och några tecken på avancemang uppåt verkar i dagsläget avlägsna.

Det gör de däremot inte ytterligare ett antal mil västerut, inte långt från hälsingegränsen. Med en omgång kvar att spela står Östavalls IF med ena benet i kvalet till trean. Tre poäng och sexton mål har man tillgodo på Sund – vilka för övrigt väntar i sista omgången nu på lördag.

Du kan aldrig lura mig att säga att det är klart, säger Östavalls starke man Sten-Ingvar Fredlund i en intervju i Sundsvalls Tidning.

Såklart kan han inte säga annat, för det är ju inte klart.

Men det är nära och blir det inte förlust med åtta bollar eller mer i Medelpadsallsvenskans epilog så är det kval till trean som väntar för grabbarna från sågverksorten och fantastiska Skogsvallen där inte ett grässtrå ligger fel.

I så fall klubbens största framgång någonsin. Och vilken intressant avslutning som väntar på fotbollssäsongen: Ett kval med Östavall, Älgarna, Tandsbyn och – Stöde.

Stöde–Östavall eller Östavall–Stöde. Slaget om Västra. Den bokar jag in i kalendern så fort spelschemat släpps.

Ljunga IF, Fränsta IK, Ånge IF och Stöde IF. Starka, traditionsrika klubbar som genom åren turats om att vara det stora dragloket i Västra, flaggskeppet. Men som nu kanske får en ny utmanare, som ser ut att blanda sig i leken i form av Östavalls IF. Klubben som under många år hade femman som sin naturliga hemvist men sen ett par år tillbaka varit ett lika naturligt inslag i fyran. Sakta men säkert har klubben tagit ytterligare steg, små, små steg åt gången, strävsamma steg.

Med ett Ånge lite på dekis efter ett par Åshöjden-år och ett Stöde i kval ligger vägen öppen. Men gissningsvis vill nämnda Stöde ha ett par ord att säga till om i sammanhanget även de ...

Under alla omständigheter blir det ett högintressant kval att se fram emot. Eller just ja, vi är ju inte där än. En match är kvar, sexton mål skiljer. Sund behöver göra 8–0. Eller 9–1. Nja ... njo ... nej.