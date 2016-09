Upplägget kring World Cup känns inte äkta

Hockeyn sparkar nu igång på alla håll och kanter här hemma och det är gott. Men till skillnad från övriga år har vi en liten bonus just i år – nämligen World Cup.

Jag säger men just därför att det är ett litet men. För mig har nämligen den där World Cup-euforin inte riktigt kommit, den har liksom drunknat i allt det andra; de inhemska ligorna som nu börjar. Det faktum att man dessutom ska ha två världsdelslag med gör att det hela känns lite oseriöst, lite som på låtsas. Sex länder och två världsdelslag, varav ett är ett U23-lag och det andra ett hopplock av spelare från länder som inte kom med. Ja, ni hör ju själva, en NHL-konstruktion som inte går att ta på allvar.

Samtidigt vet jag ju av erfarenhet att den där euforin och lusten kommer att komma så sakteliga, bara det får börja. Som svensk kommer jag naturligtvis att försöka se alla Tre Kronors matcher, det är självklart. Men i övrigt då?

Hur mycket kommer jag att ta del av mellan matcherna? Hur mycket World Cup-känsla kommer att infinna sig?

Jag, svaret på fråga ett är tämligen enkel att svara på: Ingen. Jag kollade nämligen nyligen igenom spelschemat för att se vilka matcher jag har möjlighet att se och konstaterade att Sverige spelar söndag, tisdag, onsdag.

Egentligen visste jag ju på förhand att det är såhär det funkar när NHL är med i leken och borde inte ha blivit förvånad. Ändå blev jag det.

Jag behöver inte bekymra mig om att försöka ta del av turneringen även mellan matcherna och på så sätt bygga upp en World Cup-känsla. För det finns ingen tid mellan matcherna, som staplas på varandra.

Praktiskt. Så var den frågan ur världen.

Ja, fråga två också för den delen.

På bara tre dagar kan allt vara över.

Man kan tycka mycket om fotbollen och deras mutade pampar och så vidare, men är det något de har lyckats med så är det att bygga upp en otroligt stark känsla kring sina mästerskap. Inte minst för att de lever under en så pass lång tid.

Minns bara från i somras under EM-slutspelet i Frankrike hur supporterlåten "Will Griggs on fire" seglade upp och blev en viral jättesuccé; en snackis som nådde även långt utanför fotbollskretsar.

Jag törs nog lova att något liknande inte kommer att ske i World Cup – helt enkelt för att det inte kommer hinna få fäste.

För då är festen redan slut och alla har åkt hem.

Underbart är kort, som Magnus Uggla sjunger, i ett helt annat ämne. Men också med tillägget åt helvete för kort.

Men det sämsta är ändå att det är två världsdelslag med.