Veckans live: Timrå IK kliver in i finalserien – vi punktmarkerar laget

► Tisdag 6 mars

11.20: Hockeyallsvenskan (livesändning): Se livesändningen inför Timrå-Björklöven här.

► Onsdag 7 mars

19.00: Hockeyallsvenskan (liverapport, text): Följ Timrå IK–Björklöven här (artikeln uppdateras med en länk till liverapporten).

21.00: Hockeyallsvenskan (livesändning): Följ dramatiken från allsvenskans slutomgång – intervjuer och analyser i Studio Hockeypuls ► Torsdag 8 mars

Förmiddag: Hockeyallsvenskan (livesändning): Följ uppladdningen inför allsvenska finalen här (artikeln uppdateras med en länk till sändningen).

► Fredag 9 mars

19.00: Hockeyallsvenskan - allsvenska finalen (liverapport, text): Följ Timrå IK–Leksand här (artikeln uppdateras med en länk till liverapporten).

Ca 21.45: Hockeyallsvenskan (livesändning): Följ livesändningen efter Timrå–Leksand här (artikeln uppdateras med en länk till sändningen).

► Lördag 10 mars

Förmiddag: Hockeyallsvenskan (livesändning): Följ uppladdningen inför allsvenska finalen här (artikeln uppdateras med en länk till sändningen).

► Söndag 11 mars

15.00: Hockeyallsvenskan - allsvenska finalen (liverapport, text): Följ Leksand–Timrå IK här (artikeln uppdateras med en länk till liverapporten).

Ca 17.45: Följ livesändningen efter Leksand–Timrå här (artikeln uppdateras med en länk till sändningen).

Fotnot: Listan kan uppdateras med fler livebevakningar.

